Clizia e Paolo al GF: lui si sbilancia, ma un dettaglio frena la Incorvaia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip: lui si sbilancia, ma per lei c’è un problema

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro saranno la prima coppia di questo Grande Fratello Vip? Nella Casa, forse, sta per nascere un amore. La vicinanza tra i due gieffini non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori, ma neanche dei vari coinquilini. Paolo ha scelto di fare un passo avanti e di sbilanciarsi con Clizia, facendole capire il suo interesse. Hanno osservato insieme la luna in giardino e l’imbarazzo che c’è tra loro è stato abbastanza evidente. Il daytime di oggi mostra la Incorvaia che in confessionale ammette di trovare Ciavarro molto carino. Le sembra di conoscerlo da sempre. Parlano la stessa lingua e in Casa è sicuramente la persona più vicina a lei. Paolo non parla molto di lui e Clizia sa che è un ragazzo molto chiuso. Nonostante si comprendano a vicenda, per la Incorvaia c’è un dettaglio che la frena. Di cosa si tratta? Il problema è la differenza d’età che c’è tra di loro.

Clizia e Paolo al GF Vip: la Incorvaia teme che la differenza d’età fuori dalla Casa possa essere un problema

Questa notte, Clizia si è lasciata andare alle confessioni con Rita Rusic, a cui ha rivelato di avere un timore su Paolo: “Lui è molto carino, ma è più piccolo di me”. La vita fuori dalla Casa per la Incorvaia non è ancora semplice da gestire. La ragazza ricorda le responsabilità che ha verso la sua famiglia e le questioni legali ancora in sospeso. E questo non può turbarla. Ora le distanze Clizia non riesce a vederla, ma pensa che fuori la situazione potrebbe essere abbastanza complicata. Rita cerca, a questo punto, di confortarla facendole capire che la differenza d’età non sempre influisce in modo negativo su un rapporto. Per la Rusic ciò che fa funzionare una relazione è il carattere e un insieme di altre cose.

Clizia Incorvaia frena la situazione con Paolo Ciavarro: lui continua a mostrarsi interessato

Paolo Ciavarro è sicuramente molto interessato a Clizia e questo ormai è un dato di fatto. La Incorvaia ha, più volte, ammesso di trovarsi molto bene in sua compagnia. Il dettaglio dell’età, però, sembra frenare la ragazza, che fuori dalla Casa ha delle responsabilità molto importanti. Non ci resta ora che attendere per capire cosa accadrà tra Paolo e Clizia al Grande Fratello Vip.