Sta per riaprirsi il Pratiful, per l’ennesima volta: come reagirebbe la Diva vedendo entrare nella Casa la sua ex amica Eliana?

Eliana Michelazzo nuova concorrente del GF Vip 7? Perché no, risponderebbe qualcuno. Anche no, risponderebbe qualcun altro. Con lei si riaprirebbe senza ombra di dubbio, ancora una volta, l’affair Mark Caltagirone. Se ne è già riparlato nelle prime settimane di reality show ma per ora sembra essere un capitolo chiuso. Forse Alfonso Signorini ha deciso di accantonarlo soltanto in attesa del colpo di scena. In queste ore infatti è saltato fuori lo scoop degli scoop: Eliana potrebbe entrare nella Casa.

Il primo pensiero non può che correre a Pamela Prati: come reagirebbe vedendo la sua amica, o ex tale, varcare la famosa porta rossa? Ci sono state nelle ultime settimane delle dichiarazioni di pace da parte di Eliana, che ha detto di voler riabbracciare Pamela. Lei non è sembrata così contraria a questa eventualità, ma ritrovarsela davanti renderebbe il tutto molto più reale. E inoltre con Eliana Michelazzo al GF Vip sarebbe inevitabile tornare a parlare di Pratiful. Lo farebbero nella Casa i concorrenti, lo farebbero Eliana e Pamela e lo farebbe il pubblico dei social osservando i loro comportamenti.

La presenza della Michelazzo potrebbe destabilizzare la Prati, che invece sembra essere più a suo agio in questa edizione rispetto alla prima. Per il momento si tratta solo di un’indiscrezione lanciata da Davide Maggio, che ha usato il condizionale: “Ma se vi dicessi che Eliana Michelazzo potrebbe entrare al GF Vip?”. Potrebbe entrare, non è ancora detto che entrerà. Certo il fatto che proprio lei sia tornata in tv a parlare di Pamela Prati potrebbe non essere una coincidenza. Eliana è riapparsa a Verissimo, poi ha concesso un’intervista proprio al settimanale Chi di Signorini.

Proprio Alfonso potrebbe aver architettato tutto con la sua squadra per poi portare Eliana Michelazzo dentro la Casa del GF Vip 7 come rinforzo del cast. Oppure è un’idea maturata solo di recente? Non resta che attendere le prossime settimane, perché novembre è sempre il mese dell’ingresso dei nuovi concorrenti del reality show. Di Eliana finora non si è mai parlato, ma ci sono in ballo altri nomi da giorni e giorni. Si è vociferato anche di Dayane Mello, lei però ha provveduto a smentire il ritorno.