La 19esima puntata del Grande Fratello Vip 7 è iniziata con un momento simpatico, con protagonista Edoardo Tavassi. Quest’ultimo ha nuovamente strappato un sorriso ai telespettatori e ai suoi coinquilini con una canzone rap dedicata ai concorrenti che hanno fatto ritorno in Casa dopo essersi negativizzati. Va precisato che Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita si sono dovuti isolare per un certo periodo perché risultati positivi al Covid nella Casa. Attualmente, l’unico positivo e in quarantena è Alberto De Pisis.

Dopo di che, Alfonso Signorini è andato avanti con questa serata ricca di tensioni parlando del rapporto nato tra Daniele Dal Moro e Wilma. I due gieffini si ritrovano spesso nella Casa di Cinecittà e trascorrono molto tempo insieme. Tra loro c’è una grande alchimia e di sicuro un’amicizia molto speciale. Come ha precisato il padrone di casa, la loro chiaramente non è una storia d’amore.

La puntata del GF Vip 7 è andata avanti con Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al centro dell’attenzione. Ed ecco che è tornata nella Casa, solo come ospite della serata, Ginevra Lamborghini. Inizialmente, l’ex gieffina ha avuto un confronto con Oriana e Antonella Fiordelisi in giardino. A quest’ultima ha chiesto una tregua, in quanto quando hanno condiviso il percorso dentro la Casa erano in buoni rapporti. Antonella ha spiegato perché non ha approvato alcuni atteggiamenti in studio dopo la sua squalifica, ma ha accettato la pace.

Con Oriana c’è stato invece un botta e risposta. Dopo di che, Ginevra ha avuto modo di rivedere Antonino. Tra loro c’è stato un tenero confronto, che però come sempre non convince molto una parte del pubblico. Ovviamente i telespettatori che hanno sempre creduto nei Gintonic – così viene definita la coppia mai nata – si sono parecchio emozionati. Addirittura Spinalbese si è detto pronto a uscire dalla Casa per riabbracciarla.

GF Vip 7: Salemi difende Oriana e attacca Bruganelli

Sono nate, nel frattempo, delle polemiche per via del ritorno di Ginevra nella Casa di Cinecittà. A commentare ci ha pensato ovviamente Sonia Bruganelli, che non ha tirato sù il morale a Oriana, anzi. Quest’ultima non ha preso bene le parole dell’opinionista, tanto che si è scagliata contro di lei accusandola di non essere affatto dalla parte delle donne. “Senti io parlo, mi pagano per parlare e io parlo”, ha tuonato la moglie di Bonolis.

Ed ecco che ci ha pensato Giulia Salemi a difendere la Marzoli dagli attacchi di Sonia. Poco prima, l’ex gieffina ha avuto un inaspettato battibecco con la Bruganelli. A questo punto, si è lasciata andare a una chiara risposta: “Oriana chi sta facendo una brutta figura non sei tu”. A detta di Giulia vedere una donna, riferendosi a Sonia, scagliarsi così contro un’altra donna non è bello.

“Forza perché sei la regina dei reality, mi raccomando”, ha affermato la Salemi per dare coraggio a Oriana. Ma Sonia si è ribellata a questo: “Così non ci sto. Scusami Giulia con l’iPad in mano e dici quello che vedi scritto… Io non sono una maschilista”. L’opinionista ha spiegato che Oriana avrebbe dovuto capire che da parte di Antonino non c’era tutto questo interesse, invece di farlo tornare nel letto. “Ma è colpa di entrambi”, ha risposto la Salemi.

Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 7: il caso di Micol

La puntata è andata avanti con un momento molto atteso, quello dell’arrivo di Clizia Incorvaia. Prima, però, Alfonso ha dovuto ripercorrere tutte le tappe. Sono diverse le clip che hanno generato malumore sui social network per via di alcune dichiarazioni di Patrizia Rossetti e Wilma Goich nei confronti su Micol. Molti hanno preso le parti di quest’ultima, chiaramente. Patrizia ha chiesto scusa alla sua coinquilina dopo essersi resa conto, attraverso queste clip, di aver esagerato.

Per Micol è arrivato così il momento di rivedere sua sorella Clizia. Quest’ultima, che ha già vissuto questa esperienza che si è conclusa con la squalifica e con la nascita della sua storia d’amore con Paolo Ciavarro, si è lasciata andare a un discorso per sua sorella.

“Sono così emozionata, sono qua per portarti tutto l’amore. Sei fortissima, più forte di quello che pensi, più bella di quello che pensi. Smettila di toccarti i brufoli. Sei di una bellezza non riproducibile da nessun chirurgo estetico. Con Tavassi fate morire dalle risate, ho fiutato qualcosa nell’aria. Giaele è un’amica e tu ti stai comportando da grande amica. Nina (la figlia n.d.R.) mi ha detto di dirti che ti pensa in ogni istante e che le la manchi da morire. Hai un esercito, un amore incredibile, mi vengono i brividi”

Clizia Incorvaia ha anche accettato di parlare direttamente con Patrizia e Wilma. Micol ha ammesso di sentirsi in imbarazzo per questo confronto. Clizia, però, ha insistito e ha detto la sua guardando negli occhi le due gieffine.

“Siete due donne incredibili, che avete fatto la storia della televisione. Da parte vostra prendere di mira una ragazza… Ne avete dette di ogni. Perché questa cattiveria gratuita verso questa ragazza? Non siete legittimate ad aggredire una persona, per quanto non vi possa piacere. Io penso che voi siate migliori di queste. Mi si è stretto il cuore”

GF Vip 7: Nikita Pelizon sotto accusa

L’affermazione fatta da Nikita Pelizon su Antonella Fiordelisi nei giorni scorsi ha fatto discutere e non è stata apprezzata da Alfonso Signorini, Sonia e Orietta. Mentre il web si è diviso in due per le due gieffine, ecco che la puntata è andata avanti con un nuovo scontro, per nulla acceso in realtà. Nei giorni scorsi, i gieffini hanno avuto la possibilità di vestirsi come i personaggi delle favole. Antonella avrebbe voluto indossare i panni della Sirenetta Ariel, proprio come Nikita.

Fiordelisi ha fatto un passo indietro e ha indossato il costume di Sebastian, il granchio amico di Ariel. Secondo Nikita, che si è poi confrontata con Luca Onestini, Antonella non voleva indossare quell’abito perché non si trova bene con il suo corpo e perché era certa che non l’avrebbe portato come avrebbe voluto. Le sue affermazioni non sono piaciute e la Fiordelisi non se n’è rimasta in silenzio.

“Esce fuori piano piano. Molto brava a controllarsi. È molto furba, sta attenta a come parla. Dopo questa battuta ti devi vergognare. Le ho lasciato anche il vestito di Ariel e come al solito me la prendo in quel posto”

Anche Signorini crede che Nikita abbia sbagliato: “La tua battuta non è stata una battuta felice”. La Pelizon ha tentato di giustificarsi, ma poi ha preferito restarsene in silenzio e non dichiarare più nulla. Questa volta, Sonia e Orietta hanno sostenuto Antonella.

GF Vip 7: il preferito e i nominati

Il preferito della 19esima puntata è Nikita Pelizon, che ha battuto Luca Salatino, Charlie Gnocchi e Giaele De Donà. È arrivato il momento delle nomination per il televoto che prevede l’eliminazione definitiva di un gieffino tra: Patrizia, Luciano e Micol.

Nikita ed Edoardo Tavassi sono stati resi immuni dal pubblico, attraverso gli ultimi televoti. Sonia e Orietta hanno dato rispettivamente l’immunità ad Antonino e Oriana. Il gruppo della Casa ha reso immuni Onestini, Salatino e Daniele Dal Moro.