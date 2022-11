Il ritorno di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 7 come ospite della 19esima puntata del 28 novembre 2022 sta generando un certo malumore. Infatti, sono diversi i telespettatori che si stanno lamentando per via di questa mossa. Tra questi c’è anche un volto del reality show, ovvero Stefano Bettarini. Prima di andare a capire cosa l’ex calciatore ha scritto sul suo ufficiale profilo Instagram è importante precisare che lui stesso è stato squalificato dal programma durante la quinta edizione.

Bettarini aveva preso parte alla prima edizione del reality per poi decidere di tornare nella Casa qualche anno dopo. Mentre il primo anno è riuscito ad approdare alla finale del programma, la seconda esperienza non è stata così fortunata. Stefano è stato squalificato per via di alcune scomode dichiarazioni sotto le telecamere e non ha potuto neppure prendere parte alle puntate come un eliminato. Infatti, nelle passate edizione chi veniva squalificato non aveva neppure la possibilità di entrare dentro lo studio insieme agli altri eliminati. Tanto meno poteva far ritorno nella Casa per avere confronti e fare sorprese.

Una punizione esemplare, che però ha subito dei cambiamenti al GF Vip 7. Ginevra Lamborghini è stata squalificata quando è scoppiato il caso di Marco Bellavia ed è stata subito accolta a braccia aperte in studio da Signorini. E già questo dettaglio aveva fatto storcere il naso. Successivamente, Ginevra ha avuto sempre la possibilità di partecipare alle puntate sedendo in studio in mezzo agli altri eliminati.

Ma questo non è l’unica cosa che è stata concessa alla Lamborghini in questa settima edizione. Ha avuto la possibilità di intervenire più volte durante le dirette e di rivedere Antonino Spinalbese. Ed ecco che stasera è tornata nel giardino della Casa per avere un confronto, non solo con l’ex di Belen Rodriguez, ma anche con Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, in vista tra l’altro dell’uscita del suo nuovo singolo.

Questo per molti significa averle dato spazio e visibilità nonostante la squalifica e l’errore commesso nella Casa. A commentare e a riportare chiaramente ciò che pensano molti telespettatori ci ha pensato Stefano Bettarini.

“Questo un ulteriore affondo. La produzione e il Grande Fratello Vip si assumano la responsabilità di questa complicità. Hanno avvallato, promosso e spinto chi il bullismo lo ha fa promosso più volte. Questo un ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Elogiamo chi la violenza l’ha promossa. Queste le conseguenze? Mi vergogno per voi. Due pesi e due misure”

Bettarini ha riportato la notizia che annunciava l’arrivo di Ginevra come ospite nella Casa e poi ha appunto condiviso il suo commento. L’ex marito di Simona Ventura è decisamente furioso per via della posizione presa nei confronti della Lamborghini, quando in passato gli squalificati venivano definitivamente allontanati dal programma senza alcuna possibilità di spiegarsi o altro.