Da quando sono tornate nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la quarantena per aver preso il Covid, Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno un nuovo “bersaglio”: Micol Incorvaia. Negli ultimi giorni le due donne non hanno usato mezzi termini per descrivere la ragazza che non gode della loro simpatia. Il limite è stato decisamente superato. Tutto sarebbe nato perché secondo le vippone all’influencer piacerebbe Daniele Del Moro, per il quale anche la Goich nutre una simpatia.

Per le due veterane, Micol farebbe la “gatta morta” con il veneto che però non sembrerebbe interessato. Ieri sera durante la festa del sabato che il GF Vip organizza ogni settimana, le artiste hanno detto che se fossero uomini una come la Incorvaia non la guarderebbero mai. Hanno anche insinuato che la ragazza beva molto e che chieda spesso il vino. “Ma quanto ca**o beve quella ragazzina?”, “Fossi un uomo sarebbe l’ultima persona che guarderei” e ancora “Vorrei che si ubriacasse per vedere che ca**o succede”, hanno tuonato Rossetti e Goich. Uno scempio verbale.

Oltre a Patrizia e Wilma, anche Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli avevano parlato molto male della siciliana, dicendo addirittura che “faceva schifo” che era piena di brufoli che aveva i capelli sporchi e hanno chiesto più volte ad Edoardo Donnamaria come abbia fatto a stare con lei.

Oggi stanca di sentire certe cose è intervenuta Clizia Incorvaia, sorella di Micol. Tramite le sue storie Instagram, la compagna di Paolo Ciavarro ha detto la sua. Secondo lei è lecito che un personaggio possa anche non piacere ma certe cattiverie, alle spalle, non andrebbero mai dette. Addirittura a Micol è stato detto “Sei una me*da, fai schifo, fai vomitare, fai ca**re” e davanti a queste parole Clizia non poteva non intervenire:

“Queste donne, tranne Giaele, dalla più giovane alla più grande hanno parlato in maniera terrificante di mia sorella Micol. Non fosse stata mia sorella avrei speso lo stesso queste parole, perché sono un brutto esempio di donne. Le tipiche donne che odiano le altre donne. Un cattivissimo, bruttissimo, spregevole messaggio che sta passando in televisione”.

L’intervento di “Tutela Donne”

L’ex gieffina ha affermato che sua sorella è fortissima perché anche se la vede che sta accusando il colpo non molla, mentre lei non avrebbe sopportato tutte quelle malignità. Qualche ora dopo lo sfogo di Clizia, si è schierata dalla sua parte ma soprattutto dalla parte di Micol l’organizzazione legale “Tutela Donne” che da oltre 15 anni opera in questo settore scrivendo un post su Instagram intitolato “Donne che odiano altre Donne”:

“In una società diseguale ed impari dal punto di vista del genere, le donne sono le prime avversarie delle donne. La solidarietà femminile è ormai divenuta un miraggio, le donne sono sempre più agguerrite e determinate a schiacciare le loro simili in un gioco al massacro umano e alla civiltà. La solidarietà femminile è molto più diffusa quando si tratta di condividere insuccessi, difficoltà, forme di discriminazione o violenza; mentre diventa una perla rarissima in caso di ambiti traguardi o riconoscimenti, soddisfazioni personali e pubbliche, risultati lodevoli e vittorie meritate. Se sono qui a parlarne è perché la concorrenza femminile troppo spesso ha ben poco di quel sano agonismo costruttivo ed utile a entrambe le parti in gara e, al contrario, somiglia molto di più ad una lotta quotidiana per la sopravvivenza. E allora sveglia!!! Perché questo atteggiamento ostacola fortemente l’emancipazione e il successo femminile di noi tutte. Avv. Angela Speranza Russo. Con e per Clizia e Micol Incorvaia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tutela Donne (@tutela_donne)