GF Vip parla Clizia Incorvaia: così ha smontato Edoardo e Fiordelisi

Clizia Incorvaia ha deciso finalmente di esporsi su ciò che sta accadendo alla sorella Micol al Grande Fratello Vip 7. Non appena è approdata nella Casa, quest’ultima si è ritrovata a ricevere attacchi feroci da parte di Antonella Fiordelisi, poiché presentata come l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Le liti si sono fatte sempre più accese nella Casa di Cinecittà e a uscirne bene è stata solo Micol, la quale riceve sempre più applausi da parte del pubblico e anche da parte di sua sorella Clizia.

Paolo Ciavarro si è esposto inizialmente in un’intervista per Casa Chi e poi è anche approdato fuori dall’ambita porta rossa per avere un confronto diretto con Edoardo. Di sicuro, è atteso anche l’arrivo di Clizia. Nel frattempo, la Incorvaia smonta Donnamaria a distanza! L’ex gieffina ammette di aver già smesso di seguire una volta su Instagram Edoardo. “Adesso basta, mi sono stufata di fare queste cose così”, dichiara quando le viene fatta notare la cosa. Nonostante tutto, a detta di Clizia, il concorrente si sarebbe reso conto di non essersi comportato bene con Micol.

Ed ecco che con pochissime parole la Incorvaia demolisce Edoardo.

“Dico che sicuramente per accrescere l’ego di una donna, per gratificare la donna con cui stai, non c’è bisogno per forza di denigrare la donna con cui sei stato perché è una grande forma di immaturità. Lui l’ha ridotta a dei meri incontri sessuali”

Detto ciò, Clizia è orgogliosa di come Micol sta portando avanti questa esperienza nella Casa. Trova che sua sorella stia facendo davvero la differenza in questa settima edizione del GF Vip. Il motivo? “Ci sono delle donne che odiano le altre donne e lei si distingue da questo spaccato sociale”, dichiara. A questo punto, la Incorvaia fa notare che “ci sono stati episodi molto sgradevoli” e purtroppo anche “brutti esempi”. Per questo, sua sorella farebbe la differenza oggi.

Per quanto riguarda Antonella Fiordelisi, che nella puntata del 14 novembre 2022 ha ricevuto non pochi attacchi in diretta, Clizia lancia una bella stoccata. “Se vuoi posso risponderti in latino”, afferma ironicamente la Incorvaia, riferendosi al momento in cui Antonella si è scontrata con Guendalina Tavassi. Non solo, l’ex gieffina ammette di considerare quella tra Fiordelisi e Donnamaria “una cosiddetta relazione tossica”.

Spera che Edoardo non si prenda “una mazzata”, ma di fronte a lui non vede una situazione serena, visto quanto accade con l’ex schermitrice. Detto ciò, Clizia non si sente di aggiungere nient’altro su Antonella, in quanto è una persona che non conosce. Nonostante questo, ci tiene a fare una precisare: “Si tratta di invidia tra donne questo parlare alle spalle”.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, cosa pensa Clizia

Clizia Incorvaia non può non dire la sua sul rapporto nato al GF Vip tra Edoardo Tavassi e Micol. Ammette che la cosa che le piace di più è che “sono molto carini insieme”. Pertanto, sia in caso di una relazione amorosa che nel caso di un’amicizia, Clizia approverebbe! Secondo la compagna di Paolo Ciavarro, i due hanno lo stesso umorismo e hanno davvero tanti punti d’incontro.

E sebbene Tavassi sia “distante dalle scelte di Micol in fattore di fidanzati”, Clizia pensa che sua sorella sia in grado di scegliere “l’anima delle persone”. Dunque, i fan degli Incorvassi – così viene già definita la ‘coppia’ – possono dirsi felici per l’approvazione dell’ex gieffina.