Gf Vip, tutti contro Antonella Fiordelisi: e un motivo c’è, ecco qual è

La modella campana è stata attaccata non solo dai fratelli Tavassi ma anche dal conduttore e dalle due opinioniste in studio: il motivo è legato al suo atteggiamento poco umile

Nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha dedicato un intero blocco a Edoardo Tavassi, il simpatico fratello dell’ex gieffina Guendalina. Edoardo è entrato nella casa con un unico obiettivo: trovare la madre dei suoi figli. Il suo atteggiamento, caciarone e sempre sopra le righe, è funzionale proprio per avvicinarlo ad almeno una delle donne della casa che però, per il momento, non sembrano essere molto interessate. Proprio questo suo essere così tanto farfallone ha spinto la bella Antonella Fiordelisi a sparlare di lui: frecciatine alle sue spalle, quelle della modella, che le si sarebbero presto rivoltate contro.

Antonella Fiordelisi si è tra l’altro comportata negli ultimi giorni in maniera non particolarmente umile. Al contrario, l’ex sportiva si è dimostrata parecchio incoerente nei suoi comportamenti, poco accomodante e ha dato un’immagine di sé anche abbastanza altezzosa. Gli attacchi contro Edoardo Tavassi hanno così spinto Guendalina (sempre alla ricerca di visibilità, va detto) ad entrare nella casa per prendere le difese del parente.



La Tavassi si è così confrontata con il dente avvelenato contro Antonella Fiordelisi, a distanza di sicurezza in giardino. “Edoardo è una persona profonda. Lui scherza sempre, è una persona dotata di ironia, ha intelletto” ha tuonato Guendalina. Le parole di “Guenda” hanno infastidito non poco l’affascinante gieffina, che ha così iniziato con lei un’accesa discussione.

Antonella, tra l’altro, è stata criticata per aver fatto la figura del toro che dà del cornuto all’asino, visto che a sua volta ha cercato molte attenzioni da vari uomini nella casa, essendo peraltro già fidanzata all’esterno (con Gianluca Benincasa). Ma ad attaccarla non è stata soltanto la fumantina Guendalina.

La Fiordelisi, infatti, è stata bacchettata anche da Signorini. Discutendo animatamente con Guendalina Tavassi, ad un certo punto, la Fiordelisi se n’è persino uscita con una frase in latino per darsi un tono, facendo una pessima figura. “Quousque tandem abutere patientia mia” ha detto la modella, venendo però zittita da Signorini. “Non era esattamente così Antonella. Quousque tandem Catilina abutere patientia nostra” ha precisato il presentatore, con tono acido.

Anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi

Dopo la frase in latino, rivolgendosi alla Fiordelisi, anche la Bruganelli si è sentita in dovere di dire la sua “Amore mio abbiamo glissato sulla frase in latino per non farti fare figuracce, ti stiamo dando una mano”. Di parere simile persino Orietta Berti, che per la prima volta in questa edizione ha alzato i toni dicendo “Antonella non ce l’abbiamo con te. Devi darti una regolata. Non sei la più bella della casa!”.

Piano piano, dunque, pare proprio che stiano uscendo tutti i lati più oscuri di quella che fino a poco tempo fa sembrava essere la concorrente più interessante di questa edizione.