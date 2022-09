L’opinionista del reality show condotto da Signorino si è sfogata in diretta con un intervento che ha lasciato l’amaro in bocca

Orietta Berti, in apertura della terza puntata del Grande Fratello Vip 7, ha chiesto insistentemente parola ad Alfonso Signorini, dicendo che doveva assolutamente fare una comunicazione importante. Il conduttore non l’ha frenata e l’ha invitata ad esternare ciò che tanto aveva a cuore. Risultato? La cantante è stata protagonista di uno sfogo contro coloro che in questi giorni hanno scritto che ha accettato di essere opinionista del reality show in quanto ha avuto garanzia di ricevere un cachet stellare. Si mormora che metta in tasca 10mila euro a puntata. Il dato lo ha reso noto il portale Dagospia. Facendo un rapido calcolo si comprende rapidamente, ammesso e non concesso che i numeri corrispondano a verità (nessuno però li ha smentiti), che la musicista, a fine programma, avrà sul conto corrente una cifra monster.

Ebbene, tali notizie hanno fatto infuriare Orietta che, lungo la puntata di lunedì 26 settembre, in diretta, ha scandito quanto segue con tono perentorio e con una certa stizza: “Io devo dire a questi signori che per venire da te ho lasciato perdere tre contratti, tre trasmissioni importanti. Ecco, questo lo devo dire. Sono qui perché ti voglio bene e perché volevo fare un’esperienza nuova”. L’intervento è stato fuori luogo ed assolutamente evitabile.

Perché Orietta Berti ha sbagliato sfogandosi sulle voci relative al suo cachet

La Berti, come tutti i professionisti, si fa remunerare, giustamente. Ed essendo un personaggio big ha un cachet elevato. Che ben venga se c’è chi glielo paga. Fuor di dubbio che voglia bene a Signorini e fuor di dubbio che avesse voglia di provare un nuovo percorso. Certo è che c’è da scommettere che la bontà verso il direttore di Chi Magazine e il desiderio di fare nuove esperienze non sarebbero bastati se non ci fosse stato un ‘contrattone‘ da firmare. E suvvia, così gira il mondo! Se viene pagata cospicuamente mica è una colpa e mica c’è da giustificarsi.

Per quel che invece riguarda la puntualità e l’acutezza dei commenti di Orietta al GF Vip, per ora c’è dell’amaro in bocca. In qualità di opinionista non ha ancora lasciato il segno. Il reality show è lungo e c’è tempo per ingranare, ma onestamente, al momento, non si ricordano sue gesta memorabili.