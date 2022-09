La nuova opinionista nei giorni scorsi ha ammesso di aver accettato per soldi, poi smentito in prima serata: il presunto compenso

Quanto guadagna Orietta Berti al Grande Fratello Vip 7? Più di qualcuno potrebbe chiederselo sia vedendola seduta sulla poltrona rossa sia dopo le sue dichiarazioni prima di debuttare. Alfonso Signorini non ha nascosto di aver insistito molto per convincerla ad accettare. E ieri sera, in occasione della prima puntata, l’ha introdotta al pubblico proprio parlando di questo. Oltre alla stima e all’affetto reciproco, Signorini ha portato a galla le dichiarazioni di Orietta, che non ha nascosto di aver accettato per i soldi che guadagna.

Manco a dirlo, Orietta ha smentito e ha dato la colpa ai giornalisti che travisano. Al Messaggero però lei aveva dichiarato di aver accettato per “soldi. Tanti”, oltre allo show in prima serata che Mediaset le darà. Insomma, il piatto era ricco e lei ci si è ficcata con tutte le scarpe. In onda ha provato a minimizzare, ma le dichiarazioni restano. Così oggi Dagospia ha rivelato il cachet a puntata di Orietta Berti al GF Vip.

Giuseppe Candela nella rubrica a Lume di Candela ha riportato questa chicca oggi. Non c’è la foto del contratto firmato e siglato, naturalmente, ma non sarebbe neanche la prima volta che saltano fuori i presunti compensi dei cast tv. Orietta Berti guadagnerebbe 10mila euro a puntata. Tanti per qualcuno, non così stellare per altri. Andando in onda due volte a settimana, però, porta a casa 20mila euro a settimana. Inoltre le puntate in programma sarebbero circa cinquanta, per cui il cachet totale sarebbe all’incirca mezzo milione di euro. Senza considerare lo show di due prime serate che Mediaset le ha promesso.

Inoltre è la stessa cifra che portava a casa come giudice di The Voice Senior (ci sono già i possibili sostituti nel ruolo), ma il programma durava meno e andava in onda una sola volta a settimana. Il totale era ben diverso. Il cachet di Orietta Berti al GF Vip è pari a quello che Sonia Bruganelli guadagnava lo scorso anno. Quest’anno invece la moglie di Bonolis, secondo indiscrezioni in rete, avrebbe ricevuto un aumento. Una promozione, insomma, e adesso guadagnerebbe 15mila euro a puntata.