The Voice Senior, chi sostituisce Orietta Berti: arriva un duo

Orietta Berti non sarà più un coach di The Voice Senior, per ovvie ragioni. La cantante ha accettato la proposta di Alfonso Signorini e a partire da stasera sarà impegnata come opinionista del Grande Fratello Vip. Farà coppia con Sonia Bruganelli e pare vadano d’accordo: ieri nello studio di Verissimo sembravano già affiatate. Orietta non ha nascosto qualche timore per eventuali litigi con Sonia, che però è sembrata molto rispettosa sia della persona sia dell’artista che le siederà accanto quest’anno. Insomma, le premesse sono buone, non resta che sperare. Sistemato il GF Vip, chi sostituirà Orietta Berti a The Voice Senior?

Ci sarà inevitabilmente un cambio nella squadra dei coach dell’edizione in arrivo con i senior protagonisti. Antonella Clerici e la sua squadra però pare abbiano già trovato i sostituti di Orietta Berti. Sì, bisogna usare il plurale, perché sebbene valgano per uno, visto che sono un gruppo, in realtà sono due persone. D’altronde anche Orietta era arrivata nella squadra per sostituire un altro duo, formato da Albano e sua figlia.

Dunque nella terza edizione del programma ci saranno due volti nuovi ma ben conosciuti dal pubblico. Tv Blog ha svelato la novità tra i coach di The Voice Senior 3: sono in arrivo I Ricchi e Poveri. Queste le indiscrezioni del giorno, che potrebbero essere smentite o trovare conferma nelle prossime settimane. Lo show andrà in onda a gennaio 2023, per cui manca ancora qualche mese e le cose potrebbero cambiare. Al momento, però, ci sarebbe già una risposta da parte di Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

Potrebbero essere proprio loro quindi il nuovo giudice di The Voice Senior al posto di Orietta Berti. I Ricchi e Poveri sono due, ma lavoreranno in coppia e dovranno prendere insieme le decisioni. Le trattative sarebbero in corso e la starebbero spuntando proprio loro, sebbene non siano l’unico nome in corsa. In corso di valutazione anche Romina Power, ma pare abbia meno possibilità rispetto ai colleghi. Per quanto riguarda gli altri coach invece non dovrebbero esserci cambiamenti. Torneranno quindi Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.