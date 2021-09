Grande Fratello Vip 6 quinta puntata: nominati, televoto, ospiti e confronti

Nella prima serata di lunedì 27 settembre 2021 è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 6. Signorini, come anticipato, ha iniziato l’appuntamento con il confronto in diretta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Dopo di che, il padrone di casa si è collegato con la Casa, dove è andato subito dritto al sodo. Scendendo nel dettaglio, ha dato la possibilità a Greta Giulia Mastroianni – fidanzata di Gianmaria Antinolfi – di entrare per avere un confronto con Soleil Sorgè. Non se le sono mandate a dire e addirittura la gieffina ha concluso lo scontro a metà, lasciandola da sola.

A questo punto, è intervenuto Alfonso, che ha fatto notare il suo gesto poco rispettoso. Soleil è così tornata di fronte a Greta, ma non si è arrivati chissà a quale conclusione. L’ospite ha avuto modo, successivamente, di incontrare finalmente Gianmaria. Il loro confronto è stato molto dolce fino all’intromissione di Soleil. Concluso questo momento, Miriana Trevisan si è scontrata con la Sorgé. Quest’ultima ha accusato ancora la prima di falsità.

Dall’altra parte, Miriana ha parlato della presenza di “un branco” in questi giorni. Ma stasera ha ammesso di aver esagerato con questa parola. Anche Raffaella Fico ha detto la sua, facendo notare di non aver instaurato alcun rapporto con la Trevisan. Subito dopo, è stato riservato un momento speciale per Francesca Cipriani, che avrebbe voluto avere un incontro con il fidanzato. Invece, ha ricevuto la notizia sul commento di Tina Cipollari, a cui ha dato una risposta.

In questa quinta puntata del GF Vip 6, è arrivato il momento per Valentina Nulli Augusti di entrare nella Casa per avere un confronto con Sophie Codegoni, Soleil e Alex Belli. Tutti e tre non hanno apprezzato le accuse che la donna ha riservato a Tommaso Eletti. Successivamente, di fronte alla famosa porta rossa, Valentina si è scontrata nuovamente con il giovane ex fidanzato, il quale è stato eliminato durante la scorsa puntata.

Si è aperta poi la parentesi sul rapporto che sta nascendo tra Manuel Bortuzzo e Lulù. In particolare, quest’ultima ha scoperto i commenti fatti da Sophie in questi giorni. L’ex tronista ci ha tenuto stasera a precisare che ama questa coppia, ma teme che Manuel potrebbe aver bisogno ancora di tempo. Aldo Montano non è ancora rientrato in Casa, ma si è collegato più volte con i suoi coinquilini questa sera.

È arrivato il momento di conoscere il risultato del televoto che ha visto scontrarsi Gianmaria, Nicola, Andrea e Miriana. Ebbene, la Trevisan è stata votata la più votata dal pubblico, che doveva scegliere chi salvare. Dopo la bella notizia, ha avuto un compito difficile: scegliere chi tra i tre suoi compagni mandare direttamente al prossimo televoto, che sarà per l’eliminazione definitiva della prossima puntata.

Signorini, però, ha notato che Gianmaria ha chiesto a Miriana di nominarlo, in quanto vorrebbe uscire dal reality. Il conduttore ha perso la pazienza e ha chiesto alla gieffina di non badare a questo genere di richieste. Di fronte a queste parole, la Trevisan ha scelto Andrea, per poi pentirsene. Il programma ha così dato la possibilità a Miriana di scegliere nuovamente, non pensando a niente. A questo punto, ha deciso di fare proprio il nome di Gianmaria.

Non è mancato il momento ironico con protagonista Giucas Casella. Quest’ultimo ha portato, attraverso una scelta, Katia Ricciarelli e Alex Belli sulla “nave dell’amore”. Signorini ha voluto poi parlare con Sophie, che ha avuto modo di incontrare sua mamma, con cui ha un bellissimo rapporto. L’ex tronista ha ricordato un triste episodio, in cui la madre ha subito un’aggressione fisica e verbale dall’ex compagno.

Tale situazione è avvenuta due mesi prima che lei salisse sul trono di UeD. Sulla passerella, fuori dalle mura della Casa, la Codegoni ha rivisto sua mamma, che le ha chiesto di fare una promessa: aprire il suo cuore all’amore. Per Valeria “è arrivato il momento di tagliare il cordone ombelicale”. Non vuole che Sophie continui a vivere di riflesso a lei e vorrebbe che dimenticasse quanto accaduto.

“Chi sta peggio è chi ci mette le mani addosso”, ha affermato Valeria in diretta tv, con grande apprezzamento di Alfonso. “Fabri è orgoglioso di te”, ha dichiarato la madre di Sophie prima di andare via, probabilmente riferendosi a Fabrizio Corona.

Ed ecco che è arrivato il momento delle nomination. Prima, però, è stato necessario scoprire i preferiti della settimana (oltre loro, anche la Trevisan è immune in quanto ha vinto il televoto): Katia, Manuel, Ainett, Giucas, Alex, Manila e Carmen.

Adriana e Sonia dallo studio hanno scelto rispettivamente Sophie e Soleil. Al televoto hanno raggiunto Gianmaria, Nicola e Andrea. Il Vip meno votato sarà definitivamente eliminato venerdì prossimo.