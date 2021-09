GF Vip, Cipriani inattesa: “L’attacco di Tina? Persone vicine a lei…”

By

La gieffina risponde all’attacco che l’opinionista le ha riservato in questi giorni sui social, svelando un retroscena

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip è stata messa al corrente dell’ultimo commento che Tina Cipollari le ha riservato sui social. Scendendo nel dettaglio, la nota opinionista di Uomini e Donne ha lanciato un vero e proprio attacco alla gieffina, qualche giorno fa. Ciò è accaduto quando ha iniziato a girare sui social il video che vede Francesca ridere e piangere a squarciagola in giardino, dopo aver visto l’aereo dedicato a Raffaella Fico. Il fidanzato di quest’ultima ha pensato bene di inviarle un romantico messaggio.

Questo ha generato nella Cipriani una reazione isterica, generata anche dai momenti di sconforto che ha vissuto. In particolare, la gieffina ha rivelato di sentire la mancanza del suo fidanzato Alessandro e di avere il timore di perderlo. Confidandosi con le coinquiline, ha ammesso di avere paura che il ragazzo si dimentichi di lei, in quanto troppo distanti. Ed ecco che proprio la Cipollari ha scelto di dire la sua sul comportamento della concorrente nella Casa più spiata d’Italia.

“È ridicola”, ha scritto l’opinionista su Twitter. Signorini ha pensato bene di fare sapere a Francesca quanto accaduto fuori in questi giorni, mostrandole appunto tale commento. Ebbene la Cipriani non ha reagito come tutti magari si aspettavano. Inaspettatamente, la gieffina ci ha tenuto a spendere parole positive sull’opinionista del noto show di Maria De Filippi.

“Non è Tina”, ha dichiarato convinta la Cipriani. Detto ciò, ha fatto sapere di aver incontrato la Cipollari durante un evento. Qui si sarebbero scambiate reciproci complimenti. Dunque, Francesca non crede proprio che scrivere questo commento negativo nei suoi confronti sia stata un’idea di Tina. Infatti, ha precisato che, quando si sono incontrate, l’opinionista le ha detto “cose bellissime”.

A questo punto, ha aggiunto: “Ho capito da dove proviene la fonte”. Entrando nel dettaglio, ha confessato di essere certa del fatto che “persone vicine a lei” l’avrebbero spinta a compiere questo gesto. “È stata consigliata a fare questo“, ha continuato Francesca, che non ha mostrato alcun segno di cedimento, a dimostrazione del fatto che non ha alcun dubbio su Tina.

La Cipriani ci ha tenuto a sottolineare che queste presunte persone vicine alla Cipollari le hanno fatto male in passato. “A livello di amicizie ho avuto delle persone molto cattive vicine”, ha dichiarato la gieffina. Quest’ultima ha proseguito con la sua risposta, ribadendo che tra lei e Tina ci sarebbe una stima reciproca: “Io la adoro e lei adora me”.

Alfonso Signorini si è chiesto il motivo per cui la Cipollari “dovrebbe fare cose contro la sua volontà”. Ovviamente, ora è necessario attendere un eventuale approfondimento sulla questione da parte di Francesca o una risposta da parte dell’opinionista. Anche il padrone di casa sembra voler far intendere che da parte di Tina non si sarebbe aspettato un commento così.