Grande Fratello Vip 6 quarta puntata: eliminato, nominati e prime divisioni

Alfonso Signorini ha inaugurato la quarta puntata del GF Vip 6 con un riassunto degli ultimi giorni nella Casa, ma mostrando anche una busta nera. Davide Silvestri è stato chiamato in confessionale prima della puntata di venerdì 24 settembre 2021 per prendere la busta e metterla in salotto. Non è stata aperta subito, ma il conduttore ha annunciato importanti provvedimenti prima di mostrare un video. La prima clip era sulle rivalità già nate tra alcune donne della Casa, in cui sono stati mostrati anche i confessionali e le cose dette alle spalle delle altre. In particolare è la principessa Jessica Selassié a non tollerare molto Soleil Sorge, e viceversa pare. Pure tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan pare non essere scattata la scintilla, però. La guerra è iniziata e il gruppo si sta già spaccando.

Amedeo Goria ha incontrato sua figlia Guenda, che gli ha ricordato tutto il suo amore ma lo ha anche rimproverato di qualcosa. “Sono attenta al valore delle donne”, ha detto prima di consigliargli di chiedere scusa al pubblico a casa perché alcuni suoi comportamenti hanno urtato la sensibilità di qualcuno. L’ex concorrente ha perso la pazienza però contro coloro che hanno usato parole forti come “molestie” e “violenza”, perché sono termini importanti e vanno usati con cautela, per rispetto di chi li subisce.

Anche Katia Ricciarelli ha avuto un blocco a causa dei suoi sfoghi in questi primi giorni di convivenza al Grande Fratello Vip 6. Si è offesa con Alex Belli, ma Signorini ha fatto arrabbiare il Web e… Zorzi. Tommaso Eletti ha rivisto l’ex Valentina, ma il confronto è andato malissimo. Anche Davide Silvestri è stato protagonista della puntata e ha scoperto cosa hanno detto di lui alle sue spalle, ma anche cosa ha detto lui di Andrea Casalino. Tra i due il rapporto sembra non avere più possibilità. Nel frattempo Alfonso ha presentato le nuove opinioniste: le Grandi Sorelle.

Grandi emozioni con i baci di Manuel Bortuzzo e la principessa Lulu, ma non solo. Poi è arrivato il momento del verdetto: Tommaso Eletti è stato eliminato con il 28% di preferenze. A proposito di percentuali del televoto, il 72% del pubblico ha salvato Davide. Non poteva mancare il capitolo Gianmaria Antinolfi e Soleil anche stasera. Signorini ha separato i due per dare modo a Gianmaria di poter parlare senza che Soleil lo interrompesse. Avrà funzionato? Non tanto, perché subito dopo la clip i due si sono ritrovati nel salotto ed è ripartito il monologo della Sorge, con qualche lacrima scesa dopo minuti di sforzi. Manila e Alex hanno parlato della voglia di avere un figlio, dopo il confronto avuto in settimana.

Ed è arrivato così il momento delle nomination della quarta puntata del GF Vip 6. Da stasera sarà un tutti contro tutti, ma non sono mancati i preferiti della Casa che sono quindi immuni: Carmen, Jo, Alex, Raffaella, Manila, Manuel e le principesse Selassiè. Le opinioniste hanno reso immuni Soleil e Katia. I Vip nominabili hanno fatto la nomination palese con le carte, gli immuni in confessionale. Il più votato dal pubblico si salverà e avrà un compito importante sulle prossime nomination. Non ci sarà eliminazione quindi. I nominati di stasera sono: Miriana, Andrea, Nicola e Gianmaria. Queste invece le nomination nel dettaglio: