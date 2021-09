Signorini difende la Ricciarelli al GF Vip, accuse dal Web: pure Zorzi sbotta

Un gioco ha scatenato l’ira di Katia contro Alex Belli, e non solo, ma la difesa del conduttore non è piaciuta a tutti

Non c’è una puntata del Grande Fratello Vip senza polemiche e stasera è toccato a Signorini. Anzi, anche stasera. Solo una settimana fa infatti il conduttore ha dichiarato guerra al Web e ai social invitando gli spettatori a non essere troppo “bacchettoni”. Un discorso fatto per spiegare che in questa sesta edizione gli autori non prenderanno provvedimenti per tutti gli scivoloni e non assisteremo quindi a una valanga di squalifiche. Ma non è di scivoloni che si parla stasera, perché tutto è nato da un gioco organizzato dal Grande Fratello.

In settimana infatti gli autori hanno invitato tutti i concorrenti a scegliere un pregio e un difetto per ognuno degli altri inquilini della Casa. Gli aggettivi sono stati scelti dal GF, però, e i Vipponi erano obbligati a scegliere. Katia Ricciarelli si è molto offesa perché tre persone le hanno dato dell’ottusa nello spazio dei difetti. Molti però hanno scelto un aggettivo un po’ a caso e lo hanno ammesso, oppure lo hanno scelto basandosi su qualcosa che è successo nella Casa. Tra questi c’è Alex Belli che ha indicato la Ricciarelli come ottusa perché si è mostrata poco comprensiva nell’ormai famosa storia dello scherzo.

Insomma, Belli ha motivato la sua scelta ricordando e spiegando più volte che è stato obbligato a fare una scelta tra gli aggettivi indicati. Katia si è offesa e non ha nascosto che proprio da Alex non se lo aspettava. L’attore si è inginocchiato e ha chiesto scusa alla Ricciarelli, ma prima Alfonso Signorini è intervenuto per riprendere e bacchettare lo stesso Alex, Clarissa e Tommaso che hanno scelto “ottusa” per la Ricciarelli. Quest’ultima infatti ha detto che avrebbe accettato altri aggettivi ma non ottusa e che le persone dovrebbero avere rispetto per la sua carriera.

Signorini ha avallato la tesi di Katia Ricciarelli e ha invitato i concorrenti ad avere più rispetto. Soprattutto ha detto che “ottusa” è un termine pesante e che anche lui si sarebbe offeso. Il Web non era per niente d’accordo, ha trovato questa difesa di Signorini verso Katia eccessiva. Tra i tanti tweet non è passato inosservato quello di Tommaso Zorzi che ha scritto: “Ottusa no ma ricc..one si?”. Zorzi ha ricordato, come tanti altri, la puntata in cui Katia non è stata ripresa per aver usato quel termine proprio con Alex Belli che indossava una camicia colorata.