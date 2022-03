Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié ha vinto: la classifica finale

È arrivato il momento di spegnere le luci della Casa del Grande Fratello Vip 6. La finale ha portato alla vittoria di . Alfonso Signorini ha deciso di iniziare l’ultima puntata con un video dedicato ai concorrenti rimasti in gioco: Barù, Davide Silvestri, Delia Duran, Giucas Casella, Jessica e Lulù Selassié. Ma non è stata questa la prima vera sorpresa per i Vipponi. Il conduttore li ha raggiunti, varcando la famosa porta rossa. Vedendolo e restando freezati, i cinque concorrenti non hanno trattenuto l’emozione. Occhi lucidi, mentre il padrone di casa ha salutato ognuno di loro.

“Eccoci qua siete pronti per una serata che credo porterrete a lungo nel cuore, credo finché vivrete. Sono esperienze irripetibili, ve le godrete fino alla fine, è la vostra festa. Sono voluto venire qua per dirvi grazie. Se siete arrivati fino a qua è perché lo meritavate”

E ovviamente subito dopo è arrivato il momento di celebrare tutti coloro che hanno preso parte a questa sesta edizione del reality show, con il video dei best moments. Prima di chiudere il televoto che ha decretato il quinto finalista, il conduttore ha chiesto a ognuno di loro di descrivere le sensazioni di questa finale. La puntata è andata avanti con la simpatia di Giucas Casella, che nei giorni scorsi ha fatto divertire tutti con uno dei suoi trucchi di magia. Ed ecco che Signorini ha proseguito con le incomprensioni nate tra le sorelle Selassié e Barù.

Jessica e il nipote di Costantino della Gherardesca hanno confermato in parte la rivelazione di Lulù: sotto la capanna le loro labbra si sono sfiorate. Per le due principesse è stata riservata una graditissima sorpresa: hanno ritrovato Clarissa, con cui si sono esibite cantando uno dei successi di Selena Gomez. Dopo aver riabbracciato suo figlio James, invece Giucas Casella è stato eliminato al televoto con il 30% dei voti. Al contrario Jessica ha conquistato il posto da quinta finalista, con il 70% dei voti.

In studio, intanto, ha fatto il suo brevissimo ritorno Ilary Blasi, la quale ha riabbracciato Alfonso e annunciato l’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’ultima puntata è andata avanti con il primo televoto tra finalisti! Il piramidale fortunato, che l’ha salvato da queste prime sfide, l’ha scoperto Barù. Quest’ultimo ha scelto di dare la possibilità all’amico Davide Silvestri di scegliere chi sfidare.

L’attore ha scelto di andare al televoto contro Lulù. Di conseguenza, il secondo duello ha visto protagoniste Jessica e Delia. La finalissima del GF Vip 6 è andata avanti con il momento speciale dedicato a Lulù e Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo si è fatto trovare dalla sua dolce metà poco distante dalla passerella, seduto al pianoforte. Qui hanno cantato la loro colonna sonora: il brano 22 Settembre di Ultimo.

Baci e tante lacrime di commozione per la coppia nata nella Casa di Cinecittà. Non è finita qui. Signorini con le altre due coppie che si sono formate in questa edizione, Basciano-Sophie e Gianamria-Federica, ha raggiunto Lulù e Manuela. Questa volta, ha suonato il conduttore per tutti loro. Com’era stato anticipato, Barbara d’Urso si è collegata con Alfonso, in diretta. Ha parlato de La pupa e il secchione 2022, che inizierà domani sera su Italia 1, e ha ufficializzato la presenza di Soleil nella giuria.

In questa occasione, ha annunciato ufficialmente che Soleil Sorge farà parte della giuria. Ed è arrivato il momento del verdetto del televoto flash. Il pubblico ha deciso di eliminare Lulù con il 39% (Davide 61%), a grande sorpresa. Si è poi aperto il duello al televoto per Jessica e Delia. Successivamente, entrando in studio, Giucas Casella ha riabbracciato i suoi ex coinquilini e anche la sua compagna Valeria Perilli. Alfonso ha approfittato della sua presenza per regalare al pubblico un momento simpatico, con uno dei suoi soliti trucchetti.

La sorpresa per Delia Duran è arrivata attraverso un’esibizione di Alex Belli e Soleil sulle note di Chimica, il brano di Ditonellapiaga. Questo per loro ha rappresentato, secondo l’attore, “il degno finale della nostra chimica artistica”. Non è finita qui per la finalista venezuelana, che ha avuto modo di riabbracciare Alex. Anche per Barù è arrivata una sorpresa: cinque ex gieffine (Carmen Russo, Francesca Cipriani, Valeria Marini, Miriana Trevisan, Eva Grimaldi e Patrizia Pellegrino) si sono esibite per lui con un ballo sensuale.

Il terzo televoto flash ha fatto trionfare ancora Jessica con il 73% (Delia 27%). A questo punto, Alfonso ha aperto un’altra sfida tra i tre super finalisti rimasti in gioco. Il regolamento ha previsto: eliminato il meno votato, gli altri due in corsa verso la vittoria.

Delia Duran è approdata, intanto, in studio. Prima ha avuto l’opportunità di abbracciare sua mamma. Ed è arrivato il momento di scoprire il risultato del quarto televoto flash: l’eliminato è stato Barù con il 9% (Davide 34%, Jessica 57%).

Dunque, la corsa verso la vittoria ha visto protagonisti Jessica e Davide! I voti sono stati sommati a quelli dell’ultimo televoto. Prima di scoprire il vincitore, entrambi hanno avuto modo di ripercorrere la loro esperienza, con un emozionante video dei best moments. Insieme hanno vissuto uno dei momenti più speciali della storia del reality: lo spegnimento delle luci della Casa.

Chi ha vinto la sesta edizione edizione? Jessica Selassié è la vincitrice del GF Vip 6 (con il 62% dei voti)! La principessa è riuscita a conquistare una grossa fetta di pubblico. “Dentro ognuno di noi c’è una piccola Jessica”, ha dichiarato Signorini. Molte persone si sono rispecchiate in lei, che intanto nella Casa è riuscita a fare uscire fuori la sua essenza.