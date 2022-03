Barbara d’Urso retrocessa su Italia1: le parole di Signorini al GF Vip

Alfonso Signorini ha accolto Barbara d’Urso durante la finale del suo Grande Fratello Vip 6. La celebre conduttrice si è collegata in diretta dallo studio di Italia 1, dove sta preparando la nuova edizione de La pupa e il secchione show 2022. Sarà lei al timone del programma, che inizierà ad andare in onda dalla prima serata di domani, martedì 14 marzo. Barbarella ha rivoluzionato il programma, rendendolo un reality show. I concorrenti se ne staranno all’interno di una villa e dovranno, chiaramente, intrattenere il pubblico.

Il fatto che la d’Urso sia finita nella prima serata di Italia 1 di certo non è una cosa che è passata inosservata. Mediaset ha preferito darle spazio sull’altra rete, anziché farla tornare nel prime time di quella principale, Canale 5. Per molti questo rappresenta un passo indietro per Barbara, che di recente ha visto sfumare via l’opportunità di continuare a gestire la prima serata della domenica con Live – Non è la d’Urso. La trasmissione non ha più convinto e Mediaset ha preferito chiudere prima di affrontare un’altra stagione con cali di ascolti continui.

Pertanto, alla d’Urso non è rimasto altro che andare avanti con il suo amato Pomeriggio Cinque. I suoi fedelissimi telespettatori seguono ogni puntata con passione e potranno ora ritrovarla in prima serata, ma su una rete Mediaset considerata secondaria, rispetto a Canale 5. Alfonso Signorini non ha potuto non notare il passaggio inaspettato di Barbarella su Italia 1 e l’ha sottolineato stasera al GF Vip.

Innanzitutto, il conduttore ha presentato Barbara come “la regina dei reality show”. Le ha chiesto poi quanto fosse emozionata per l’inizio di questa nuova avventura. “Sì, tantissimo”, ha ammesso la conduttrice direttamente dallo studio de La pupa e il secchione show. In quel momento, stavano facendo le prove con il collegamento della villa dove i concorrenti vivranno.

Saranno in tutto 11 Pupe e 11 Secchioni all’interno del reality show, conosciuti e non. A questo punto, Signorini ha preso la palla al balzo per far notare che la d’Urso ha accettato di passare dal prime time di Canale 5 a quello di Italia 1 con umiltà.

“Grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che dimostra. Non è roba di tutti i giorni per una donna come lei aver accettato con entusiasmo la proposta di Italia 1 e lo fai con grande semplicità, brava”

La d’Urso ha prontamente risposto facendo notare che Italia 1 è una rete giovane e ha assicurato: “Io sono felice di prestare la mia faccia a Italia 1”. In passato, si è spesso parlato di divergenze tra Signorini e Barbara!

La conduttrice è andata avanti con le anticipazioni de La pupa e il secchione, rendendo ufficiale la giuria. Federico Fashion Style e Antonella Elia saranno i giudici di questa edizione. Ha, però, confermato che la showgirl non sarà presente in studio domani, perché risultata positiva al Covid-19.

Per quanto riguarda il terzo giurato, ha annunciato la presenza di Soleil Sorge. Ha così ufficializzato le indiscrezioni delle ultime settimane. “Ma secondo te Alex Belli non sbuca?”, ha poi ironizzato Barbara, la quale ha anticipato che nel cast c’è Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore.