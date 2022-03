La pupa e il secchione, Antonella Elia col Covid? Rumors sulla sostituta

Indiscrezione dell’ultimo minuto su La pupa e il secchione 2022 con Barbara d’Urso: nella giuria ci sarebbe un problema. Pare che questa mattina Antonella Elia sia risultata positiva al Covid-19. Si tratta di una notizia che non è stata ufficializzata dalla diretta interessata. L’indiscrezione è stata, invece, lanciata in questi minuti da TrashItaliano. Pare che la showgirl non potrà ricoprire il ruolo di giudice e il reality prenderà inizio proprio domani su Italia, martedì 15 marzo 2022. Dunque, se ciò fosse vero, Antonella Elia sarà assente nella prima puntata.

Per avere la certezza bisogna comunque attendere un annuncio ufficiale da parte della showgirl o di Barbara d’Urso. Nel frattempo, sembra che il programma si sia messo alla ricerca di una sostituta per non lasciare scoperto il suo posto. Chi si assumerà questo ruolo, sarà presente in studio solo fino a quando la Elia non tornerà negativa, se ciò fosse confermato. L’ex gieffina non è l’unica presente nella giuria della nuova edizione de La pupa e il secchione. Al suo fianco ci sarà Federico Fashion Style e molto probabilmente anche Soleil Sorge.

Su quest’ultima sono nate varie indiscrezioni, ma il programma avrebbe pensato all’effetto a sorpresa per ufficializzare la sua presenza. Nonostante ciò, la trasmissione del prime time di Italia 1 sarebbe alla ricerca della sostituta di Antonella Elia. Pare che tra i volti contattati in queste ore ci sia Dayane Mello.

La modella brasiliana, in realtà, è già un volto del programma, un po’ dietro le quinte. Insieme ad Andrea Dainetti, come già anticipato, condurrà Pupa Party. La d’Urso potrebbe aver deciso di farla approdare nello studio di Italia 1, a fianco della sua amica Soleil. Per scoprire cosa accadrà bisogna, innanzitutto, attendere conferme o smentite sulla positività al Covid della Elia.

Qualche ora fa, questa mattina, la showgirl aveva anticipato ai fan che si stava dirigendo verso gli studi del programma televisivo. Forse, una volta fatto il tampone prima di varcare la porta, ha scoperto di aver contratto il virus. Intanto, questo non è l’unico intoppo di questa nuova edizione del programma condotto da Barbarella.

Paola Caruso, una delle concorrenti del reality, è stata ieri trasportata in ospedale, mentre si trovava in isolamento all’interno di un hotel a Roma. La causa è legata alla sua allergia agli acari. Pertanto, la sua partecipazione al programma è appunto a rischio.