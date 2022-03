Paola Caruso ricoverata in ospedale: a rischio La pupa e il secchione

Problemi di salute per Paola Caruso. La soubrette è stata trasportata in ambulanza in un ospedale romano mentre era in isolamento in un hotel della Capitale per fare il suo ingresso martedì sera alla nuova edizione de La pupa e il secchione, condotta per la prima volta da Barbara d’Urso. L’ex Bonas di Avanti un altro si è sentita male durante la quarantena forzata a causa della sua allergia agli acari.

Dopo che la notizia è stata diffusa da Dagospia la diretta interessata ha rilasciato delle storie su Instagram in cui si è mostrata su una barella, con il braccio attaccato alla flebo. Paola Caruso ha ammesso di non stare molto bene e che la sua partecipazione a La pupa e il secchione è a forte rischio. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte della d’Urso.

Oltre a Paola Caruso ne La pupa e il secchione troveremo altri volti noti dei programmi di Barbarella. Tra i tanti: Simona Izzo, Federico Fashion Style, Francesco Chiofalo, Antonella Elia, Vera Miales, Gianmarco Onestini, Francesco Chiofalo, Aristide Malnati. Per la Caruso si tratta di un nuovo impegno di lavoro dopo il recente Back to school con Nicola Savino andato in onda qualche mese fa.

Il ritorno de La pupa e il secchione

L’edizione 2022 de La pupa e il secchione vede diversi cambiamenti nella struttura del programma, spingendo sul pedale del reality. Le coppie di concorrenti, chiuse in una villa dove studiano e si relazionano, il martedì possono uscire di casa per raggiungere lo studi e dar vita allo show con la conduttrice e la giuria. Oltre alle prove tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nella settimana.

Fino ad oggi in Italia ci sono state quattro edizioni de La pupa e il secchione. La prima stagione è stata trasmessa nel 2006 e ad aggiudicarsi 200.000 euro è stata la coppia formata dalla pupa Rosy Dilettuso e dal secchione Alessandro Sala.