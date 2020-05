Live Non è la d’Urso e Mattino 5: ecco quando chiudono, le date

La stagione televisiva di Mediaset prosegue nel mese di giugno: Barbara d’Urso, a sorpresa, conferma il 24 maggio come data di chiusura di Live; Mattino 5 si congederà il 26 giugno

Dopo lo stop forzato di svariate trasmissioni televisive dovuto all’emergenza sanitaria, l’azienda del Biscione si appresta a recuperare il tempo perduto e prolunga i programmi anche nel mese di giugno. Poche ore fa, il portale TvBlog ha riportato in anteprima le date di chiusura e i dettagli di alcuni programmi delle reti Mediaset. Osservando ad esempio il caso di Quarta Repubblica, dove l’anno scorso il talk show di Rete 4 terminò alla prima metà di luglio, quest’anno i riflettori resteranno accesi fino alla fine di luglio. L’intenzione sarebbe quella di recuperare le settimane soppresse a marzo a causa della positività al Coronavirus del conduttore, Nicola Porro. Per quanto riguarda gli altri talk a sfondo politico Fuori dal coro saluterà il suo pubblico il 23 giugno mentre Dritto e rovescio il 25 giugno. Continuerà invece l’appuntamento quotidiano con Stasera Italia. Barbara Palombelli lascerà in estate la conduzione a Veronica Gentili, già padrona di casa nel weekend. Ma quando finisce Live – Non è la d’Urso e Mattino 5? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Barbara prosegue fino al 24 maggio, la Panicucci dovrebbe lasciare nuovamente Mattino 5 tra due settimane

Per quanto riguarda l’appuntamento serale di Live, TvBlog indica il 14 giugno come data di chiusura del programma. Però, in una recente diretta Instagram con Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara d’Urso ha dichiarato: “Si chiude prima, so per certo che Live Non è la d’Urso chiude tra due puntate”, ovvero il 24 maggio. Vedremo nei prossimi giorni se la conduttrice partenopea confermerà tale data magari durante i prossimi appuntamenti di Pomeriggio 5, programma che terminerà il 29 maggio. Mattino 5, invece, continuerà ad andare in onda ancora per oltre un mese: la data di chiusura è prevista per il 26 giugno. A tal proposito, TvBlog riporta un retroscena su Federica Panicucci: la conduttrice dovrebbe lasciare la conduzione del talk show mattutino tra due settimane per passare il timone nelle uniche mani di Francesco Vecchi, come accaduto nei primi mesi di emergenza sanitaria.

Temptation Island in onda il giovedì sera a giugno

Qualche giorno fa, Publitalia, concessionaria di pubblicità del Gruppo Mediaset, ha pubblicato il documento di politica commerciale previsto per il mese di giugno. Nel documento il reality estivo è stato collocato il giovedì sera nel mese di giugno. Per quanto riguarda la data ufficiale d’inizio siamo ancora in attesa di conoscere qualche dettaglio in più. Vi terremo aggiornati.