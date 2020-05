Temptation Island, quando va in onda? Palinsesto Mediaset giugno, novità

Mediaset si prepara ad un’estate atipica: molte trasmissioni, bloccate per due mesi a causa del Covid-19, si preparano per gli straordinari. Temptation island andrà in onda il giovedì sera a giugno

Dopo il blocco dovuto allo scoppio della pandemia da Coronavirus, Mediaset si prepara per la sua personale fase 2. Quest’estate si prospetta essere una stagione anomala per quanto riguarda i palinsesti televisivi. Nelle ultime ore Publitalia, concessionaria di pubblicità del Gruppo Mediaset, ha pubblicato il documento di politica commerciale previsto per il mese di giugno. Solitamente un documento approssimativo, il quale potrebbe subire alcune variazioni: in linea di massima, però, possiamo già osservare quel che potrebbe essere il futuro palinsesto di giugno del Biscione. Se per il mese di maggio la novità è sicuramente Amici Speciali, in partenza il prossimo venerdì 15 maggio (con l’ultima puntata il 5 giugno), oltre alla ripartenza della versione originale di Uomini e Donne, ecco che abbiamo le prime notizie dei programmi che andranno in onda il prossimo mese (fino al 4 luglio). Spicca sicuramente il reality di Canale 5, Temptation Island: Publitalia colloca lo show in prima serata il giovedì sera.

Temptation Island in onda il giovedì sera: le prime anticipazioni

Moltissimi telespettatori si sono chiesti quando e in che modo sarebbe andato in onda il programma estivo per eccellenza di Canale 5, con la conduzione affidata anche quest anno da Filippo Bisciglia. Il reality andrà in onda il giovedì sera a partire da giugno 2020. Resta da capire come verrà sviluppato e se subirà eventuali variazioni nei prossimi giorni. La produzione, nel frattempo, ha dato inizio ai casting per le coppie e i tentatori. Pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata per Vanity Fair, Maria De Filippi ha fatto luce su quel che sarà la nuova versione di Temptation Island, che dovrà tener conto delle restrizioni governative sul distanziamento sociale: “Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”.

Il palinsesto di Giugno: i programmi si allungano e tornano le fiction

Oltre a Temptation Island, proseguiranno le repliche di Tu sí que vales e Ciao Darwin ed anche l’appuntamento della domenica con Live – Non è la d’Urso. Avanti un Altro proseguirà nel preserale della rete anche il prossimo mese. E ancora Quarto Grado e Stasera Italia così come Dritto e rovescio, Quarta Repubblica e Fuori dal coro, i tre talk show di Rete4. Per quanto riguarda le fiction, dopo numerosi rinvii, è la volta de La Cattedrale del Mare, serie spagnola composta da otto episodi; Fratelli Caputo, con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci, composta da quattro puntate.