GF Vip Giucas Casella ipnotizza Delia Duran ma l’esperimento finisce male

Il paragnosta ha sottoposto la compagna di Alex Belli ad ipnosi ma ma performance non è andata per niente bene

Giucas Casella, poco prima della finale del Grande Fratello Vip 6, ha provato a dare sfoggio delle sue doti da paragnosta. Peccato che l’esperimento non sia finito bene. In particolare, l’illusionista ha ipnotizzato Delia Duran. Prima l’ha rilassata fino a farla cadere nel sonno, dopodiché ha steso la modella venezuelana su due sedie per dare avvio alla performance. A dargli aiuto ci sono stati Davide Silvestri e Barù, ma qualcosa è andato storto nel momento in cui Casella è salito in piedi sul corpo della compagna di Alex Belli. La donna, però, non ha retto il peso di Giucas, cascando a peso morto.

Immediatamente il paragnosta, che è franato sulla Duran dopo il cedimento, si è assicurato che la ragazza non avesse riportato danni. Fortunatamente non è accaduto nulla di irreparabile, anche se le immagini, di primo impatto, hanno fatto presagire un infortunio più grave. Nulla di tutto questo, Delia sta bene ed è in forma, nonostante Giucas abbia fatto cilecca nell’effettuare il suo numero (qui il video della scena in cui Casella precipita sul corpo della modella).

GF Vip, i tre favoriti per la finale e i tre fuori dai giochi

Tra poche ore, il viaggio dei “vipponi”, durato ben sei mesi all’interno della Casa più spiata d’Italia, volgerà al termine. Lungo la puntata di lunedì 14 marzo Alfonso Signorini decreterà il vincitore della sesta edizione del format. I bookmakers hanno dato le quote sui papabili trionfatori. Secondo le principali case di scommesse, a giocarsi il primo posto saranno Davide Silvestri, Lulù e Jessica, con le due sorelle Selassié in vantaggio sull’attore. Jessica è data leggermente favorita anche su Lucrezia.

Sembrano non avere chance di trionfo Giucas, Barù e Delia Duran. Il paragnosta è quello meno quotato dei sei rimasti in gioco. Se si scommette 1 euro sulla sua vittoria, se ne vincono addirittura tra i 25 e i 21, laddove Casella si piazzi in vetta. Anche la modella venezuelana e l’esperto di vini sono dati lontani dal primo posto: una loro eventuale vittoria è data in una forbice tra 7,50 e 9. Vale a dire che scommettendo 1 euro, se ne avrebbero indietro tra i 7,50 e i 9, sempre a patto che si concretizzi la vittoria di uno dei due. Quote ben più basse per Davide e le Selassié.