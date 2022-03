Grande Fratello Vip, quote scommesse: chi vincerà e chi arriverà ultimo

L’ultimo atto del Grande Fratello Vip 6 è ormai alle porte: lunedì 14 marzo si concluderà l’edizione più lunga della storia del reality di Canale Cinque che è in corso da sei mesi. In gioco sono rimasti Davide Silvestri, Delia Duran, Barù, Giucas Casella, Jessica e Lucrezia “Lulù” Selassié. Questi coloro che sono riusciti nell’impresa di raggiungere l’ultima puntata. Per Giucas e Jessica c’è un ultimo scoglio: i due sono al televoto, ma ormai è solo una questione di forma, visto che l’eliminazione avverrà nel corso della serata in cui sarà trasmessa la finale. Il traguardo si avvicina e cresce anche la voglia di captare chi sarà il vincitore. C’è anche chi scommette qualche denaro sulla questione, andando a puntare nelle sale specializzate. Sale che hanno dato le quote di chi è favorito e di chi invece non ce la farà, almeno sulla carta.

Secondo la Snai, la Sisal ed Eurobet, tre realtà leader nel settore scommesse, Giucas Casella è il concorrente che ha meno possibilità di salire sul gradino più alto del podio. Snai e Sisal lo quotano a 25, Eurobet a 21 (per chi non fosse pratico delle quote vuol dire che scommettendo 1 euro sulla vittoria del mentalista se ne ricaverebbero, in caso concreto di un suo trionfo, 25 o 21 euro). I bookmakers nutrono anche poca fiducia su Delia Duran e Barù entrambi quotati tra il 7.50 e il 9.

La sfida vera, secondo i pronostici, sarà a tre: Davide Silvestri è dato a 2.75 (Snai) e 3 (Sisal ed Eurobet), Lulù è quotata a 2.75 (Snai), 3 (Sisal) e 2.50 (Eurobet); Jessica è quella leggermente in vantaggio, data a 2.25 (Snai e Sisal) e 2.50 (Eurobet). Si prevede quindi un testa a testa tra le sorelle Selassié, con la possibilità, però, che Davide possa fare il colpaccio, seppur non è ritenuto il super favorito.

Grande Fratello Vip 6, l’incognita televoto e il peso delle fanbase

Come è noto, negli ultimi anni, per quel che riguarda i televoti dei reality, hanno avuto sempre più influenza le fanbase social. Giucas e Barù, non avendole, si trovano così nelle retrovie nei pronostici. Lulù e Jessica, che sono seguitissime in rete (proprio grazie alla loro partecipazione al GF Vip), sono infatti in pole position per il trionfo. Davide, invece, è in una sorta di terra di mezzo: a regalargli una speranza di vittoria c’è stata la sfida con Soleil vinta al televoto. Il dubbio, però, è che molti lo abbiano votato non perché il loro beniamino, ma per eliminare l’italoamericana.