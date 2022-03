GF Vip Signorini chiede di Totti a Ilary: reazione e Alex Belli asfaltato

Con un look casual, l’amata conduttrice raggiunge Signorini e regala una stoccata epica per l’attore, non rispondendo però ai dubbi dei fan

La finale del Grande Fratello Vip 6 è ricca di sorprese e tra queste il pubblico ha atteso il ritorno di Iary Blasi. Pronta a guidare la prima serata di Canale 5 con l’Isola dei Famosi 2022, che prenderà inizio dal prossimo lunedì 21 marzo, l’amata conduttrice è tornata in quello studio facendo felici tantissimi telespettatori. Vestita casual con un paio di jeans, una ti-shirt semplice bianca e un paio di décolleté si è subito buttata tra le braccia di Alfonso Signorini. Tutti i presenti e il pubblico a casa hanno accolto con gioia la Blasi.

Impossibile per molti dimenticare le tre edizioni del GF Vip condotte da Ilary, dal 2016 al 2018. Inizialmente non aveva ottenuto il consenso da parte dei telespettatori. Ma con il passare del tempo è riuscita a entrare nella memoria di questo reality show come una delle conduttrici più apprezzate. E stasera il pubblico la ricorda in quelle veste, provando una certa nostalgia. Quando in questi mesi si è parlato della soap opera di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge e di come la Blasi avrebbe affrontato tutto.

In tanti hanno immaginato le sue reazioni schiette e ironiche al punto giusto. La conferma di ciò che i telespettatori immaginavano è arrivata proprio stasera. Ilary Blasi è tornata in studio, in occasione della finale e per annunciare l’arrivo dell’Isola 2022, e non ha rinunciato a lanciare una delle sue frecciate. Parlando del cast del suo reality show, dove sono presenti varie coppie.

“Qui fate i triangoli, la coppia non è niente”, ha affermato ridendo. Ovviamente il riferimento è apparso subito chiaro. Il discorso si è spostato improvvisamente sugli ultimi gossip della sua vita sentimentale. Di recente si è parlato di vera e propria rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due hanno prontamente smentito, ma le indiscrezioni sono andate avanti.

Alfonso ha affrontato ironicamente il discorso, facendo presente i gossip che girano intorno a lei e al marito. Ma la conduttrice non ha preso la palla al balzo per rispondere al dubbio dei fan, preferendo lasciare tutto sul tono ironico. Ilary è apparsa serena ed è come se abbia intenzionalmente voluto non dare peso a questi gossip.

Subito Signorini ha tirato in ballo Alex. “Ti posso prestare Belli”, ha affermato il conduttore, mantenendo l’atmosfera scherzosa. “Con tutto il rispetto, nemmeno fuori casa ti vorrei”, ha ribattuto la Blasi, asfaltando con una risposta epica l’attore! Chiaramente, il pubblico ha apprezzato questa sua uscita e sui social network non mancano i commenti di apprezzamento verso di lei.