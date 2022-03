Totti e Ilary: tempesta finita? Cosa è accaduto al compleanno della figlia

La coppia si fa nuovamente vedere in pubblico felice e serena: che la (presunta) crisi sia ufficialmente finita? Ecco le immagini del party per la piccola Isabel

I più pettegoli già avevano trovato l’occasione d’oro per farsi nuovi film mentali sulla fine della relazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ormai sono settimane che non si parla d’altro. C’è chi è certo che fra i due sia ormai finita da tempo. Eppure, sia Ilary Blasi sia Francesco Totti, seppur in maniera diversa, hanno cercato in tutti i modi di fare chiarezza a modo loro sulla solidità della loro relazione.

Giusto qualche giorno fa, il 10 marzo, quando la loro terzogenita Isabel ha compiuto gli anni, sono stati in molti a notare un dettaglio “sospetto”. Contrariamente alle altre volte, infatti, Ilary e Totti avevano fatto gli auguri alla loro bambina via social “in separata sede”. Nessuno scatto di famiglia pubblicato a favore di like, insomma, ma due foto separate. E soprattutto nessuna immagine festosa tutti insieme con tanto di torta e regali di rito. Tanto era bastato agli appassionati di gossip per arrivare alle solite conclusioni.

“Ormai è finita”, “Ilary e Totti non stanno più insieme”, “Hanno preso strade separate”. Eccetera, eccetera. Ma spesso ci si dimentica che la vita reale va ben oltre quello che pubblichiamo sui social. E non è certo detto che se due coniugi non si adeguano alle solite regole di pubblicazione allora significa che siano per forza in crisi.

A fare ulteriore chiarezza sullo status della sua tanto chiacchierata relazione è stata dunque Ilary, che nelle scorse ore ha pubblicato una serie di video e foto dalla festa di compleanno di Isabel. Per l’occasione, la conduttrice ha affittato una grande sala per eventi, decorandola con mille palloncini, festoni e proponendo agli amichetti della figlia un’enorme torta colorata degna del Boss delle Cerimonie. Ma al di là dei lustrini e delle paillettes di questo party un po’ kitsch, quello che più ci interessa è proprio la presenza del padre della bambina.

Ilary e Totti, in barba alle voci di corridoio che li tormentano da tempo, si sono presentati insieme, apparentemente felici e sorridenti, prima con un selfie e poi in uno scatto insieme alla bambina. Basterà questo a fugare qualunque ulteriore dubbio sulla stabilità della loro relazione? Ah saperlo.