L’appuntamento di venerdì 15 ottobre 2021 in pillole: cosa è successo, minuto per minuto, e tutti i colpi di scena

La decima puntata del Grande Fratello Vip 6 è cominciata con il bicchiere-gate. Venerdì 15 ottobre 2021 sono state Soleil Sorge e Raffaella Fico a darsi battaglia, spalleggiate chi da qualcuno e chi da qualche altro. Le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono schierate sempre e comunque dalla parte di Soleil, che si sente ancora più forte quando parlano loro. C’è stata una forte discussione anche perché continuano ad accusare alcune Vippone di soffrire la presenza della Sorge e di attaccarla con dei pretesti, ma l’impressione è che dopo un mese stanno esaurendo la pazienza. Anche stasera, quindi, la Sorge è stata al centro dei dibattiti della Casa. Ma Signorini aveva fretta di arrivare ai momenti delle sorprese e delle sue amate storie: ha tagliato subito le discussioni e chiuso il televoto.

La prima storia che sta a cuore al conduttore è quella di Amedeo Goria, che si è trovato tra due fuochi stasera: la figlia Guenda, con una lieta notizia, e Vera Miales. Dopo questo momento, il conduttore ha mostrato al pubblico gli ultimi aggiornamenti su Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due sembrano molto presi: lui è sicuro di ciò che prova, lei ancora tituba un po’. Francesca Cipriani protagonista anche stasera: si è illusa ancora di poter abbracciare il fidanzato Alessandro, ma lui non c’era. Potevano mai mancare gli scontri tra Soleil e Sophie Codegoni stasera? Ovviamente no e nella clip sono stati montati anche i dubbi degli altri concorrenti, secondo cui sarebbero solo dei teatrini studiati a tavolino.

Sophie ha dichiarato di non voler avere più niente a che fare con Soleil, neanche quel minimo di rapporto che voleva prima. Soleil si è chiamata fuori dai teatrini accusando Sophie e Gianmaria di farli, ma in realtà le voci si rincorrono da tempo anche su di lei. Signorini ha detto che le strategie sono ammesse, anche accordate prima del GF Vip. Ma non è questo che premia, a lungo andare:

“Noi del Grande Fratello non possiamo sapere dove vi vedete e di cosa parlate. Per noi il GF inizia quando mettete piede nella Casa ed è chiaro che potete attuare tutte le strategie che volete. Però oltre alle strategie vi dico che la carta vincente non è la strategia di litigare o creare un amore, ma siete voi stessi. Questo fa vincere il Grande Fratello. Il pubblico vi sgama subito”

A ridosso della mezzanotte è arrivato il momento del verdetto del televoto: l’eliminato della decima puntata del GF Vip 6 è Amedeo Goria. Queste le percentuali del televoto: Davide 57%, Raffaella 28%, Amedeo 15%. Manuel Bortuzzo ha ricevuto la sorpresa di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, con cui ha recitato insieme in Ultima Gara.

Momento nomination. Stasera solo due immuni decisi dalla casa, ovvero Manila Nazzaro e Carmen Russo. Solo due perché stasera dopo l’eliminazione di quattro uomini stasera tutti gli uomini erano immuni. Le opinioniste hanno fatto i loro nomi: Adriana ha reso immune Francesca Cipriani, Sonia invece ha salvato le Selassié. Le donne hanno fatto le nomination palesi, gli uomini in confessionale. Non ci sarà eliminato lunedì prossimo ma il solito meccanismo di preferito che condanna un altro Vip al televoto. Le nominate di stasera sono Raffaella, Sophie, Miriana e Soleil. Queste le nomination nel dettaglio: