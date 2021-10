GF Vip, Antinolfi lascia Greta per Sophie: Cipriani smaschera anche Soleil

Teatrino o normale evoluzione di dinamiche spontanee? Al Grande Fratello Vip il trio Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi è di nuovo finito al centro delle polemiche. Stavolta non sono stati personaggi esterni al reality a puntare il dito contro di loro, bensì due inquiline della Casa più spiata d’Italia: Francesca Cipriani e Manila Nazzaro. La ‘regina’ delle Pupe ha raccontato all’ex Miss Italia quel che da tempo vociferano alcune personalità social e del mondo dello spettacolo esterne al programma, vale a dire che già si sapeva che il suddetto trio avrebbe inscenato liti e love story nel corso dell’avventura a Cinecittà. Ma si proceda con ordine, perché nelle scorse ore c’è pure stato un colpo di scena: Antinolfi ha deciso di approfondire la conoscenza di Sophie, chiudendo, di fatto, la frequentazione con Greta, la fidanzata che teoricamente lo dovrebbe attendere fuori dalla Casa (e tutto l’innamoramento di cui hanno tanto parlato i diretti interessati?)

Gianmaria pare che non riesca a togliersi dalla testa Sophie. A colloquio con Aldo Montano, l’imprenditore campano ha confessato la sua volontà di parlare con l’ex modella per palesarle le sue serie intenzioni di ‘approccio’. Una mossa che di conseguenza chiude la sua relazione con Greta. Aldo ha ascoltato le riflessioni di Antinolfi suggerendogli, saggiamente, di chiarire prima con Greta.

“Devi essere convinto te in primis”, ha puntualizzato Montano. Nel dialogo è pure intervenuto Giucas Casella: “Lo sai che ti nomino se entro stasera non fai quella cosa?”. Parole che hanno avuto come riferimento la voglia di Gianmaria di provare a imbastire qualcosa di più serio con la Codegoni. “Capisco perfettamente che tu possa non fidarti di me ma fidati delle sensazioni che hai avuto in quei giorni in cui ci siamo avvicinati e dacci la possibilità di conoscerci”: queste sono le parole che Gianmaria vorrebbe dire a Sophie.

In tutto ciò, Sophie, Soleil e Gianmaria sono tornati a bisticciare e a scatenare malumori. Manila Nazzaro ha il dente avvelenato. E infatti ha accusato tutti e tre inscenare teatrini per avere visibilità durante i prime time. L’ex Miss Italia ha così provocato una confidenza fiume di Francesca Cipriani, la quale ha rivelato che sapeva già da quest’estate ciò che Soleil, Antinolfi e la Codegoni avrebbero combinato.

“Si sta avverando quello che sapevo già ad agosto – ha raccontato Francesca -. Loro erano d’accordo per fare queste cose. Me l’avevano già detto, ero stata avvisata di tutto. A Sophie nei giorni scorsi le ho detto ‘tu reciti bene, stai facendo l’attrice’. Lei mi ha detto ‘no amore non sto recitando non è così’. Ma io lo vedo se uno recita e si capisce benissimo”.

“Il punto – ha aggiunto la Cipriani – è che io ho amici in comune con loro e sapevo già. Ho fatto delle cene in cui mi è stato detto che avrebbero creato questo. Non c’è niente di male, ognuno ha le sue carte da giocare e loro stanno mettendo in atto quello che sapevano in tanti. Che poi certe cose hanno pure stufato, basta dai. Il pubblico non vuole vedere questo, vogliono ridere e sentire le nostre storie. Queste cattiverie non interessano. Creano liti perché non hanno altri argomenti”.

Dopo tale sfogo, Francesca ha avuto un confronto proprio con Sophie. “Prima di entrare girava voce che tra voi due (Soleil e Sophie) ci fosse un accordo per creare le dinamiche. Se non stai recitando distaccati”, ha detto l’ex Pupa che ha aggiunto: “Ok, dici che non vi siete messi d’accordo? Allora non la calcolare e fingi di non vederla, basta. Altrimenti è normale che noi pensiamo che sei d’accordo”.

“Stai facendo un bel percorso, non hai bisogno di accordi presi prima. Lei ti stuzzica? E tu ignorala. Perché altrimenti tutti pensiamo che è vero quello che mi hanno detto in estate”, ha concluso Francesca. Quindi? A che gioco sta giocando il trio?