Soleil, la madre tuona su Luca Onestini e Antinolfi: le rivelazioni di Wendy

La mamma dell’ex corteggiatrice riserva parole per nulla tenere nei confronti degli ex della figlia, Luca e Gianmaria. Dichiarazioni al miele, invece, per Jeremias Rodriguez

Tale madre e tale figlia, la tempra è la medesima: schiettezza e zero peli sulla lingua. Wendy Kay, intervistata da Chi Magazine, ha parlato ampiamente di Soleil Sorge, della sua avventura al Grande Fratello Vip, dei suoi ex fidanzati e di diversi inquilini che stanno accompagnando il suo frutto d’amore nell’esperienza in corso nella Casa più spiata d’Italia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex concorrente di Pechino Express – nello show di Rai Due partecipò proprio al fianco della madre Wendy – è stata difesa a spada tratta dal genitore che ha confidato di soffrire perché ritiene che Soleil è “stata messa in croce come nessun altro” nel reality di Canale 5. Motivo? Per dei “pregiudizi”.

Nei giorni scorsi, per via di una frase che ha fatto parecchio rumore (“Urlate come scimmie”), la 27enne è finita in una bufera alquanto intensa. Qualcuno le ha addirittura affibbiato l’etichetta di razzista. “Mi offende a morte quello che è stato montato contro di lei: Ainett è stata fuori luogo, ha fatto la vittima“, sostiene Wendy che precisa che nella figlia non scorre nemmeno una goccia di razzismo. Capitolo sentimentale: Sorge ha lasciato intendere che fuori dalla Casa ci sia un ‘lui’ ad aspettarla. “No comment”, risponde ridendo la madre che passa poi ad assicurare che nella dimora di Cinecittà non c’è alcun uomo che potrebbe far perdere la testa alla figlia.

“Aldo Montano è troppo grande, Alex Belli è una bandiera al vento, anche se è carino e amichevole con lei, ma finisce lì“, dice la madre di Soleil. Per quel che invece riguarda Nicola Pisu, che si è preso una cotta per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Wendy lo vede come una persona sensibile e bisognosa di un appiglio emotivo. Appiglio che trova nella figlia. Tuttavia, pure in questo frangente, secondo la donna, non può nascere alcunché di ‘serio’.

Nella Casa più spiata d’Italia, Soleil ha ritrovato una sua vecchia fiamma, Gianmaria Antinolfi. Non appena i due ex si sono rivisti hanno cominciato ad azzuffarsi, con tanto di scambio di reciproche accuse. Sorge ha detto chiaramente che il campano, nel rapporto, aveva una tensione ad asfissiarla con atteggiamenti al limite dell’ossessione. Wendy conferma, anzi picchia ancor più duro.

Ricorda di aver incontrato una volta Gianmaria, a Roma. Da quel momento, lui l’avrebbe bombardata di messaggi: “Ha cominciato a mandarmi messaggi lunghissimi in cui parlava di Soleil, tanto che a un certo punto l’ho dovuto bloccare e lui ha continuato a scrivermi su Instagram. […] Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti”. E gli altri ex famosi della figlia? Li ha conosciuti? Sì, e…

Wendy puntualizza di aver conosciuto i ragazzi con cui Soleil ha avuto un legame sentimentale e che ha avuto ottime impressioni da tutti, tranne uno, Luca Onestini. “Diciamo che non mi è gradito”, tuona, senza aggiungere altro (si ricorda che l’ex tronista bolognese scelse Soleil a Uomini e Donne. La storia durò una manciata di mesi e finì in mondovisione al GF Vip 2, con Luca che si legò a Ivana Mrazova e la Sorge a Marco Cartasegna). Parole al miele invece per Jeremias Rodriguez: “Lo adoro, purtroppo avevano ritmi diversi”.