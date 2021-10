Il Grande Fratello Vip 6 si sta trasformando sempre più in Fabrizio Corona Vip. Gli indizi non mancano di certo, ma va ricordato che si parla di copioni e scontri studiati a tavolino da ancor prima che iniziasse l’edizione. Oggi è spuntato fuori un nuovo indizio sulle interferenze, volontarie o meno, di Corona sui concorrenti del GF Vip 6. Non che fosse una sorpresa che conoscesse Greta Mastroianni, che fa parte della sua agenzia, ma tutti i punti iniziano a unirsi e a comporre un’immagine che piace poco e nulla al pubblico.

I Vipponi coinvolti sono di sicuro Sophie Codegoni e Soleil Sorge, ma potrebbero non essere gli unici. Gianmaria Antinolfi sarà solo vittima di tutto questo o complice a sua volta? Proseguiamo con ordine e partiamo da ciò che è emerso in queste ore. Qualche fan più attento è riuscito a cogliere un dettaglio nel video di Greta per Gianmaria Antinolfi: è stato girato a casa Corona. A svelarlo è un quadro vicino a una porta che si intravede alle spalle di Greta e che è proprio in casa Corona. La cosa inizia a puzzare di bruciato, insomma, e non poco. Non solo, perché la mamma di Sophie e Greta erano insieme a cena da Corona.

Sophie e Greta pare facciano parte della stessa agenzia, o comunque hanno amici in comune: Corona. Inutile dire che alla luce di tutto ciò non pochi spettatori abbiano dubbi sulle dinamiche che vedono coinvolti Gianmaria e Sophie. Così come Soleil e Sophie. Anzi, c’è persino chi pensa che il videomessaggio di Greta sia stato un segnale a Sophie visto che è stato registrato a casa Corona, un modo per comunicare con lei insomma. Nelle ultime ore Gianmaria si è lamentato di essere stato dipinto al GF Vip per la persona che non è e, consultando il suo profilo Instagram, fa parte di un’altra agenzia. Sarà estraneo a tutto questo o è tutto frutto di accordi?

Cosa c’entra, invece, Soleil Sorge? Anche lei fa parte di un’altra agenzia, ma voci di corridoio vorrebbero che il suo agente sia amico di Corona. Inoltre ancor prima che la Casa più spiata d’Italia riaprisse la porta Alessandro Rosica aveva già svelato che Sophie e Soleil si sarebbero accapigliate al GF Vip: solo una coincidenza? Lui aveva specificato che le due si fossero accordate a casa di Fabrizio Corona. Alla fine le due hanno indirettamente ammesso di aver parlato di dinamiche da Corona, sebbene abbiano iniziato a rinfacciarsi le cose ora che i riflettori sono accesi. La domanda, al momento, è una: possibile che tutto questo stia succedendo sotto gli occhi degli autori e di Signorini? Ognuno trarrà le proprie conclusioni, ma la gran parte del pubblico sembra ormai stufa di questi teatrini.