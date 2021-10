GF Vip, l’ombra di Fabrizio Corona e i post di papà Bortuzzo su Sophie

Cosa ci azzecca Fabrizio Corona con il Grande Fratello Vip? Forse più di qualcosa. Nelle scorse ore la fumantina italo-americana Soleil Sorge si è scontrata in modo ruvido con l’ex tronista Sophie Codegoni, nominando un tal ‘Fabri’. Quel tal ‘Fabri’ altro non è che l’ex re dei paparazzi. Per chi non lo sapesse, l’ex di Nina Moric e Sophie si conoscono molto bene. Il gossip ha addirittura parlato di una relazione ‘clandestina’. La Codegoni ha smentito sottolineando che Fabrizio è un amico e nulla più. Si torni alle scintille innescate dalla Sorge e dall’ex tronista, perché una frase dell’italo-americana ha lasciato il segno. In mezzo a tutto ciò da rilevare anche un paio di post che il padre di Manuel Bortuzzo ha pubblicato sui social nel corso della diretta del GF Vip di lunedì 11 ottobre 2021. Post che hanno avuto come protagonista la Codegoni.

Negli ultimi giorni Sophie ha approfondito la conoscenza sia di Gianmaria Antinolfi, ex di Soleil, sia di Manuel. Nessuna tresca in corso, né con il triestino, né con il campano. Fatto sta che tali avvicinamenti hanno fatto storcere il naso sia alla Sorge sia a Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, che ha perso la testa per Bortuzzo. Alla luce di ciò, l’italo-americana ha attaccato l’ex tronista, sostenendo che le sue attenzioni per Antinolfi e per Manuel non siano spontanee ma frutto di una strategia pensata ancor prima dell’inizio del reality show di Canale Cinque.

Così Solei durante l’acceso scambio di opinioni con Sophie:

“Vogliamo parlare di te che ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi. Poi l’interferenza tua tra Manuel e Lulù, sappiamo che era tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c’è stata un’interferenza? Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!”

Ne è seguita la difesa di Sophie: “Ma quando mai? Ma quando Mai? Con Fabri a tavola? Con Fabri a tavola tu dovevi provarci con Manu! Che ti hanno detto “ci provi con Manu”. In siffatta baraonda di accuse reciproche, c’è una curiosità alquanto interessante da rilevare: il profilo Instagram InvestigatoreSocial, curato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica (il primo ad aver parlato del Can Yaman – Gate con Diletta Leotta), ancor prima dell’inizio del Grande Fratello Vip, aveva previsto tutto questo. Infatti aveva preannunciato che Sophie e Soleil si sarebbero accapigliate e che sarebbero state imbastite tresche a tavolino. Tresche che sarebbero state suggerite proprio da Corona.

Certo la coincidenza è assai appassionante. Alessandro Rosica ha avuto un colpo di fortuna ad azzeccare le future dinamiche della Casa? Oppure davvero Corona in qualche modo ha preparato un copione che viene seguito dalle inquiline?

Si arriva al capitolo riguardante al padre di Manuel Bortuzzo. Franco, in diverse occasioni recenti, ha lasciato intendere a chiare lettere che Lulù non è la ragazza giusta per il figlio, non andando per il sottile: evidentemente la schiettezza è qualità familiare nei congiunti Bortuzzo. Come sopra accennato, il babbo, ieri, si è pure reso protagonista di un paio di gesti emblematici. Su Instagram ha postato due fotografie di Sophie.

Nella prima Stories ha fatto campeggiare uno scatto della Codegoni con scritto “post muto”; nella seconda ha pubblicato una foto del figlio Manuel e di Sophie intenti a festeggiare. Curioso anche il fatto che in quest’ultimo post abbia taggato Soleil al posto dell’ex tronista avendo probabilmente confuso le due ragazze. Il punto però è un altro: con quei due scatti postati pare proprio che Franco abbia voluto sottolineare ancor più la sua insofferenza nei confronti di Lulù e la sua preferenza per Sophie. Ops!