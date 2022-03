Grande Fratello Vip 6, 46esima puntata: eliminato, nominati, Giucas rientra

Il Grande Fratello Vip 6 è tornato con la 46esima puntata, a distanza di poco più di una settimana dalla finale. I primi minuti Alfonso Signorini ha deciso di chiudere ufficialmente il televoto e al pubblico ha anticipato una seconda eliminazione. La prima a salvarsi è stata Miriana Trevisan e subito dopo Sophie Codegoni ha avuto modo di confrontarsi con Alessandro Basciano sulla passerella. Il confronto tra i due è andato abbastanza bene, ma è stato chiaro a tutti che nascondeva qualcosa su Fabrizio Corona.

Pare che Basciano non possa ancora rivelare a Sophie cosa starebbe accadendo fuori. La puntata è andata avanti con le sorelle Selassié. Clarissa dallo studio ha incoraggiato Jessica e Lulù a calmarsi e a venirsi incontro. Non solo, sono andate in onda le clip che hanno visto Lucrezia litigare animatamente con Barù e successivamente di nuovo con Jessica. Tutti hanno cercato di far capire alla principessa che dovrebbe mantenere la calma.

Invece, si è poi acceso uno scontro tra lei e Davide Silvestri, durante il quale non se le sono mandate a dire. Successivamente il reality show ha riservato una sorpresa a Manila Nazzaro. Una delle sue migliori amiche, Valeria Graci, è approdata nel giardino della Casa per abbracciarla a distanza. La comica si è commossa insieme alla gieffina e le ha dato qualche consiglio.

Siparietto simpatico con Giucas Casella, il quale si è lasciato provocare da Delia Duran in questi giorni. Per scoprire il risultato del televoto, è poi arrivato in studio insieme a Davide. L’eliminato della 46esima puntata del GF Vip 6 è Giucas con il 13% (Miriana 29%, Antonio 24%, Sophie 20%, Davide 14%). Ma per lui c’è stata una sorpresa: aveva il biglietto di ritorno! Casella è così tornato in gioco.

C’è stata una grande festa per il ritorno di Giucas nella Casa, preceduto da uno scherzo da parte dei suoi coinquilini e di Alfonso. Le risate hanno, subito dopo, fatto spazio al secondo televoto della serata. Tranne Lulù e Delia – già finaliste – i concorrenti hanno dato vita una catena di salvataggio, iniziando da Antonio Medugno.

Antonio ha salvato Soleil;

Soleil ha salvato Davide;

Davide ha salvato Giucas;

Giucas ha salvato Barù;

Barù ha salvato Jessica;

Jessica ha salvato Miriana;

Miriana ha salvato Manila.

È rimasta fuori dalla catena Sophie, che a sua volta ha dovuto fare il nome di un altro suo coinquilino da sfidare al televoto: Davide. L’attore ha, invece, scelto di portare con loro Antonio. La serata è andata avanti con l’ingresso in studio di Alessandro Basciano, che ha avuto modo di confrontarsi di nuovo con Nathaly Caldonazzo. Le loro versioni sono ancora contrastanti e, anche questa volta, non si è arrivati a una conclusione.

Il pubblico ha scoperto il lato più sensibile di Delia Duran, che tracciando la linea della sua vita ha ripercorso i suoi primi anni d’età fino all’incontro con Alex Belli. Non è stata un’esistenza facile per la venezuelana, che con il tempo è riuscita a raggiungere i suoi obbiettivi. Il secondo televoto è stato chiuso quando la puntata stava per giungere al termine ed è stato eliminato Antonio Medugno con il 26% dei voti (Sophie 43%, Davide 31%).

Alfonso Signorini ha voluto parlare in segreto con Soleil Sorge, a cui ha fatto sapere di aver scoperto chi è il suo fidanzato. Dopo di che, sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Miriana, Davide e Jessica.