Grande Fratello Vip, polveriera: Nathaly denuncerà Basciano, ecco perché

Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano sono stati i concorrenti del Grande Fratello Vip che sono stati eliminati nel corso dell’ultima puntata del reality andata in onda lunedì 28 febbraio 2022. I due, nel corso della puntata, hanno fatto scintille. A quanto pare i dissapori tra il partner di Sophie Codegoni e la showgirl non sono svaniti, anzi. L’ex compagna di Massimo Troisi ha addirittura svelato di avere intenzione di denunciare il modello.

A quanto pare la lite tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano è destinata ad essere risolta per vie legali. Il modello 32enne, in puntata, ha letteralmente sbottato contro la 52enne, accusandola di essere stata protetta dal programma. Secondo l’ex corteggiatore di Uomini e Donne il GF Vip non avrebbe penalizzato a dovere la Caldonazzo per la grave frase da lei pronunciata di cui si è discusso negli ultimi giorni che ha scatenato Nathaly-Gate. Non ci sono prove che testimoniano quanto abbia detto la showgirl e la faccenda si è pian piano dissolta. La 52enne è stata solo richiamata da Signorini per aver pronunciato parole di stampo razzista.

GF Vip, Nathaly Caldonazzo ancora contro Alessandro Basciano

Il modello però non c’è stato e ha rincarato la dose etichettando Nathaly come “falsa” dicendo che si dovrebbe vergognare in quanto si è rimangiata le parole. La Caldonazzo, infatti, in un primo momento ha ammesso di aver detto qualcosa di grave, sperando che non si venisse a sapere. Poi, però, ha minimizzato il fatto dando delle bugiarde alle sorelle Selassiè. La Caldonazzo, dopo queste affermazioni, ha accusato Basciano di essere violento nei confronti delle donne.

Giorni dopo ciò che è successo nel loft di Cinecittà la Caldonazzo, rispondendo ad una domanda a lei posta su Instagram, ha confermato di avere intenzione di denunciare per calunnia Basciano, così come aveva predetto Soleil Sorge. Rispondendo ad altri commenti su un post di Instagram la showgirl ha continuato a difendersi. La 52enne ha ribadito di aver avuto paura di essere squalificata a causa della frase riguardante gli “uomini di colore” e non per quella di cui parla l’ex corteggiatore.

Alla Caldonazzo è stato anche fatto notare che il modello non aveva motivo di inventarsi una cosa del genere contro di lei. La 52enne, però, non si è mossa, bollando tutto come “pura invenzione”. Sarà vero? Come risponderà Basciano? Staremo a vedere.