GF Vip notte di rabbia: forti accuse a Signorini, il Nathaly-gate s’ingrossa

Notte di rabbia e di tormenti quella che ha fatto seguito alla puntata numero 44 del Grande Fratello Vip 6. Nel corso della diretta la tensione è salita alle stelle. Prima con l’eliminazione di Katia Ricciarelli, che ha lasciato la Casa in modo alquanto discutibile, poi con il Nathaly Caldonazzo – Gate. La showgirl, nel corso della settimana, pare che abbia pronunciato frasi talmente brutte da non poter essere ripetute. Qualcosa è trapelato durante le nomination, ma non sono saltate fuori le registrazioni integrali. Alfonso Signorini, su cui si sono abbattute feroci critiche da parte del pubblico (su Twitter è finito in tendenza l’hashtag #Cheschifo) e non solo (vedremo tra poco chi si è scagliato contro di lui nella notte), prima ha cercato di minimizzare l’accaduto, poi è tornato sui suoi passi, promettendo che il GF Vip provvederà a sviscerare il caso nei prossimi giorni.

Grande Fratello Vip 6, la rabbia di Lorenzo Amoruso e Clarissa Selassiè nei confronti di Signorini

Nel momento in cui Katia Ricciarelli è stata eliminata, Clarissa Selassiè è esplosa sui social, insultando l’ex moglie di Pippo Baudo. Lo aveva fatto anche qualche ora prima che iniziasse la puntata: “Ma vaff…lo va, una clown!. Esci brutta strega. Fai paura per la tua crudeltà! Vi prego votate per farla uscire.” E subito dopo la sua eliminazione: “Festeggerò annualmente questa data! Godo alla faccia tua, razzista! 24 febbraio 2022. Data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale è uscito. Sì, è uscito finalmente il razzismo. Bye. E che si vergogni chiunque la difenda o la giustifichi perché siete come lei”.

Singorini in puntata ha strapazzato Clarissa con parole pesanti:

“A me dispiace Katia, ma devo darti uno schiaffo in questo momento. Non mi interessa. Però voglio far capire a loro che sono dentro la Casa che certe maleducazioni non possono essere più tollerate. Questo è un grande gesto di maleducazione. Non ci piace. Io voglio bene a Clarissa e lei lo sa. Sicuramente mi stai guardando in questo momento e tu mi vedi. Clarissa lo sai che ti ho scelta e ti ho voluta nel mio programma insieme alle tue sorelle ma queste manifestazioni di maleducazione gratuita non le accetto. Grazie. Perché cara la mia Katia ci sono tanti tanti giovani educati che conoscono ancora le buone maniere“.

In tutto ciò la Ricciarelli si è ben guardata dal gettare acqua sul fuoco. Anzi ha versato benzina: “Ma questa è povertà di cervello. Questa ragazza non ha intelletto nel suo cervello. Tesoro, questi sono i giovani, non tutti per forza”. Questo è ciò che si è visto in diretta. Nella notte Clarissa non ha mollato la presa ed è tornata a tuonare sul conduttore, accusandolo di aver strumentalizzato le sue parole:

“Certe cose da oggi non posso più dirle evidentemente almeno in modo pubblico. Perché vedo che provano a strumentalizzare la mia immagine e persona. Non lo permetterò mai più; è imbarazzante. Punto. Il mio pensiero rimane lo stesso. Vi assicuro che in tanti la pensano come me, se non tutti”.

Anche Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, ha compiuto gesti plateali di dissenso nei confronti del reality show e del modo in cui è stata condotta la puntata. In particolare l’ex calciatore ha provveduto a ri-pubblicare una serie di Stories su Instagram di utenti che non hanno per nulla apprezzato la gestione della diretta da parte di Signorini e degli autori del GF Vip:

GF Vip 6, il Nathaly Caldonazzo-Gate divampa nella notte

Nathaly Caldonazzo a che gioco sta giocando? Sul fatto che abbia pronunciato frasi irripetibili non c’è ombra di dubbio, visto che lei stessa lo ha ammesso, pure a fine puntata, nella notte. Eppure durante le nomination ha continuato a fare le spalle grosse, minimizzando sulle sue esternazioni e dando delle bugiarde alle Selassiè. Il sospetto è che abbia avuto rassicurazioni, prime della diretta, da parte dei piani alti del GF Vip. Qualcosa però di molto spinoso è accaduto.

Addirittura, a notte fonda, Nathaly medesima, a colloquio con Antonio Medugno, ha detto di credere che, se emergeranno le parole che sono state censurate e che per ora non sono state rese pubbliche, andrà incontro alla squalifica (dialogo è stato captato da Isa e Chia).

“Lunedì esce uno di noi due”, il pensiero di Antonio che è in nomination assieme alla stessa Caldonazzo e a Miriana Trevisan. “No, tutti e due. Se poi fanno vedere… io ho la squalifica, e tu esci”, la risposta sorprendente dell’ex di Massimo Troisi. Antonio: “Ma stai in nomination, non puoi, che fai annulli il televoto? Lunedì esco, poi fanno vedere la tua roba e potrebbero… Anche se Alfonso (qui c’è una frase sussurrata non chiara ndr)…”. “Si, sembra che non vogliano…”, la replica della showgirl che spera che le sue frasi non siano fatte trapelare. Ma come? Sembrava così baldanzosa durante le nomination, ed ora?

Sempre nel post puntata anche Alessandro Basciano ha confermato di aver sentito la frase incriminata: “In confessionale dirò il momento preciso in cui è successo. Basta che non mi facciano passare per quello che ha riportato una cosa per un’altra, le cose sono state quelle, chiare e tonde, poi che io in diretta per tutelare Nathaly abbia sviato, ma le cose sono state quelle”.