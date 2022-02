GF Vip, Nathaly scagionata: Basciano senza controllo, scintille fuori onda

Non c’è nessun filmato delle presunte frasi da squalifica di Nathaly Caldonazzo al GF Vip. Se ne parla ormai da giorni e giorni, ma nessun filmato è saltato fuori, neanche sui social dove invece il pubblico è sempre pronto a captare ogni minima virgola fuori posto. La settimana scorsa la Caldonazzo si è presa anche diverse nomination per questo motivo e per questo è nata una discussione. Signorini aveva promesso di approfondire la questione e così ha fatto. Il conduttore ha mantenuto la promessa e ha raccontato alla Casa che gli autori hanno analizzato in modo dettagliato la questione.

La produzione ha passato in rassegna filmati e registrazioni, ma non è saltato fuori nulla. Tutto il materiale è stato visionato, sia proveniente dalle telecamere sia dai microfoni. Erano due le accuse contro la Caldonazzo, ma in una non è stato notato nulla di offensivo verso le Selassié né di razzista. Dell’altra accusa invece non c’è traccia. Quindi Signorini ha scagionato Nathaly Caldonazzo:

“Lo dico a voi perché non voglio più tornare su queste questioni. Riguardo la prima frase di Nathaly a sfondo razziale è evidente che si tratta di un’espressione volgare e infelice ma non c’è stata alcuna volontà di offendere o di insultare nessuno”

La frase sugli zingari riferita alle Selassié invece non c’è:

“Secondo quanto Jessica, parlo con te, ti ha riferito Alessandro perché tu non eri presente, giusto? Io vi confermo dopo le analisi che l’unico momento in cui viene pronunciato quella parola è quello che vi abbiamo già mostrato”

Appena ha sentito queste parole, Basciano è andato su tutte le furie e ha insistito nel dire che invece tutto è stato detto. Insomma ha insistito con le sue accuse, tant’è che Signorini ha dovuto ribadire che non c’è stata nessuna frase del genere. Sarà servito? No, il concorrente non ne voleva sapere di arrendersi e ha ribadito più volte che invece Nathaly ha detto quelle parole. Alfonso però era stanco di questa questione, così come la Caldonazzo che si sente messa sotto pressione da tutto ciò. Signorini ha rimproverato Basciano per riuscire a fermarlo:

“Basciano se mi fai parlare, ti ringrazio. Se mi fai parlare sennò vieni tu qua al mio posto. A me non interessa difendere nessuno, sarebbe stata squalificata per come tu ce l’hai riferita”

Quindi il conduttore stesso ha detto che di solito sui social subito saltano fuori i filmati, stavolta invece no. Ma niente da fare, per Basciano è questione di fortuna: “Non c’è la registrazione perché ti è andata bene”. C’è stato uno scontro tra Nathaly e Basciano molto forte, lui si è alzato in piedi e ha urlato contro l’altra. Di tutta risposta la Caldonazzo lo ha accusato di usare toni violenti e aggressivi con le donne, compresa Sophie Codegoni. In un primo momento questa accusa è passata quasi inosservata, ma durante la pubblicità no.

Ci sono state scintille tra Basciano e Caldonazzo durante la pubblicità, con lui che ha cominciato a fare riferimenti a cose a caso. Come per esempio l’incontro di Nathaly con l’ex fidanzato Andrea, che lei non ha richiesto né cercato. Neanche Sophie è riuscita a calmarlo, ma qualcun altro sì. Soleil ha frenato Basciano mettendolo in guardia sul rischio querela: “Può denunciarti per calunnia, per il tuo bene perché insisti? Ti stai dando la zappa sui piedi”.

Nathaly intanto si era alzata ed è andata via, ma continuando a sostenere che i modi di Basciano sono poco consoni in un dialogo con una donna. Sentendo parlare di “violenza sulle donne”, Sophie è sbottata contro Nathaly: “Nat meno”. Soleil ha detto anche a lei che in realtà la Caldonazzo avesse ragione, ma Sophie ha ribattuto: “Ho capito, però violenza sulle donne ha esagerato”.