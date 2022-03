GF Vip, Basciano nasconde la verità su Corona. Signorini lo sgama

Alessandro torna sotto i riflettori per un confronto con Sophie Codegoni ed è evidente che non può raccontare cosa sta succedendo fuori

Alessandro Basciano è tornato al Grande Fratello Vip 6 per incontrare Sophie Codegoni. Il confronto su Fabrizio Corona non c’è stato, nei giorni scorsi, o meglio non è stato per loro possibile farlo. La seconda eliminazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha visto protagonista proprio l’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island. Ma cos’è accaduto fuori tra Basciano e Corona? Ancora non si hanno delle certezze al riguardo e Alessandro stasera ha creato un’atmosfera di mistero intorno a ciò che starebbe accadendo fuori dalla Casa di Cinecittà. Ad Alfonso Signorini non sfugge nulla.

È chiaro a tutti che Basciano non ha raccontato tutta la verità sulla situazione che ha ritrovato una volta uscito dal gioco. Innanzitutto, Sophie ha aperto la famosa porta rossa ed è approdata sulla passerella, dove è stata freezata. È arrivato così Alessandro, che ha avuto modo di parlare senza alcuna interruzione. L’ormai ex gieffino è apparso sereno e felice di rivedere la sua dolce metà. Ha ammesso di aver avuto “un po’ di difficoltà fuori”, in quanto ha sentito molto il distacco da lei.

Non ha potuto non precisare di essere rimasto “un po’ così” quando è accaduto tutto durante la scorsa puntata. “Io sapevo tutto. Rivedere tutto e non averle sentite da te mi ha fatto un po’ stranire”, ha sottolineato Basciano. Sperava di avere occasione di parlarne in Casa, dopo la puntata, ma chiaramente non ha avuto la possibilità di farlo.

A questo punto, anche la Codegoni ha avuto modo di spiegarsi. Da parte sua non c’è stata una volontà di nascondere il nome di Fabrizio Corona. Se Alessandro glielo avesse chiesto, non l’avrebbe di certo negato. Ed ecco che Basciano al GF Vip stasera ha generato perplessità. La sua affermazione non ha lasciato Alfonso indifferente, anzi.

“Credimi ti garantisco che siamo i più forti fuori da qui. Non abbiamo bisogno di quella persona. Tua mamma ti saluta”

In Signorini sono sorti non pochi dubbi: “Fuori non dovrà avere più rapporti con Corona”. A questa domanda, Alessandro non ha mai risposto in modo esplicito, ha continuato a lasciare tutto nel mistero. Ha ammesso di aver sentito Fabrizio, il quale gli avrebbe anche chiesto di vedersi. “Ero stanco, non ci sono andato. La telefonata? Ah bene, massima tranquillità”, ha proseguito Basciano.

Ma il suo sorriso non ha placato i dubbi e Signorini è apparso sempre più perplesso. Alessandro ha precisato di non aver interferito in alcun modo e che Sophie, una volta conclusa la sua esperienza nella Casa, avrà il tempo di parlare con Corona. “Poi, quando sarà, sarò io a parlare delle cose con lui”, ha continuato Alessandro, sempre con il sorriso soddisfatto stampato in volto.

“C’è qualcosa che non sta dicendo, che non dice…”, Signorini non è riuscito a placare la sua curiosità. Ma la risposta di Basciano ha fatto pensare: “Sono stato con tua mamma, tutto bene”. La madre di Sophie ha rapporti di amicizia e lavorativi con Corona, ormai è noto. Ciò che si intuisce dalle parole di Alessandro è che lei abbia potuto prendere le distanze dall’ex paparazzo. Sicuramente è da escludere che Basciano possa essersi avvicinato a Fabrizio nel campo lavorativo.

“Fuori da qui c’è stato qualcosa che non posso sapere”, ha fatto presente la Codegoni, che ha subito capito che c’è una situazione che effettivamente non sta andando come lei crede. “C’è qualcosa che non quadra”, ha concluso Signorini.