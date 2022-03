Corona: “Sophie, ti aspetto”, lei provoca e Alessandro non batte ciglio

Fabrizio Corona è entrato a gamba tesa nel rapporto tra Sophie Codegoni e Basciano. Ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nel nuovo numero che uscirà fra un paio di giorni, rivelando che Sophie sarebbe ancora innamorata di lui. Perché sì, Sophie Codegoni e Fabrizio Corona sono stati insieme e oggi è arrivata la conferma. Quella definitiva, almeno. Come avrà reagito Alessandro? C’era molta preoccupazione visto il suo carattere fumantino e la sua insicurezza nei rapporti di coppia, che non ha mai nascosto.

“Sophie, sono qui e ti aspetto”, questo è il titolo del servizio in arrivo su Chi. Signorini ha spiegato prima alle Vippone della Casa cosa stava per succedere, chiedendo chi di loro fosse a conoscenza del flirt tra Sophie e Corona. E chi poteva mai saperlo? Esatto, proprio Soleil Sorge, guarda caso. Anche Lulù lo sapeva perché ne ha parlato con la sua amica e inoltre era un gossip già circolato. Il conduttore ha spostato l’attenzione sulle dichiarazioni di Corona, più che sulle foto.

Signorini si è collegato con la coppia in Mystery Room e ha chiesto a Basciano cosa sapesse del passato sentimentale di Sophie. Pare che l’ex tronista non gli abbia fatto nomi parlandogli di una relazione però terminata. La Codegoni ha confermato di non aver fatto il nome del diretto interessato giustificandosi con la privacy e la riservatezza. Signorini ha mostrato le foto di Sophie e Corona su Chi, leggendo soprattutto le parole di Fabrizio.

Sophie ha spiegato che le foto sono di giugno o luglio, più o meno, ha parlato di un’amicizia stupenda fra loro. A un certo punto del loro rapporto hanno legato di più e “c’è stata questa complicità che ci ha portato ad avere una relazione”. La Vippona ha proseguito spiegando di non aver mai parlato di Corona a Basciano, che ha cominciato a ridere del fatto che Sophie gli avesse detto che sarebbe andato d’accordo col suo manager. Che è appunto Corona. Sophie ha parlato solo di bene e di affetto verso Corona, ha speso belle parole su di lui. Sono amici e complici, hanno provato ad avere una storia d’amore ma non ha funzionato. Alessandro sembrava infastidito, ma neanche tanto:

“A me bastava che Sophie lo dicesse. Anche io ho avuto le mie relazioni, ma lei in questo caso mi ha detto ti presento questa persona… Bastava dire ho avuto una relazione con lui, chi se ne importa”

Sophie ha sottolineato di non aver fatto nomi, ma se lui avesse fatto domande specifiche non avrebbe smentito. Nulla di che finora, quindi Signorini ha diviso la coppia ed è rimasto solo con la concorrente. Le ha detto che di sicuro questa sarà una patata bollente per Alessandro, ma lei ha confermato di amare solo lui. Proprio dopo queste sue parole, Signorini le ha parlato dell’intervista di Corona e ha letto con lei alcune parti, anche quelle in cui si parla con Basciano. Lei ha acconsentito a vedere tutto insieme ad Alessandro ed è tornato in Mystery. “Per Basciano non è facile stare con una come Sophie”, ha detto Corona tra le tante cose. Lei però ha smentito tutto, è certa che siano parole nate dal fatto che non conosce bene Alessandro. Quest’ultimo ha risposto così:

“Consiglierei a Fabrizio di informarsi tramite mia sorella, visto che la conosce, di chi sono fuori da qui, dei miei contesti. Non posso commentare cose che non mi appartengono. Nel momento in cui lui capirà le parole che ha speso e mi conoscerà fuori da qui so che si rimangerà tutto”

Sophie ha confermato di non essere propensa al matrimonio ma sogna di diventare mamma. L’ex tronista però ha smentito di essere stata innamorata di Corona, anzi conosce l’amore oggi grazie ad Alessandro. Corona è convinto che Sophie sceglierebbe lui e non Basciano, quest’ultimo ha replicato:

“Lascialo convinto, è sempre stato molto convinto. Io lo sono di chi sono. Io sono diverso, non mi permetto di giudicare prima di conoscere le persone. Penso che lei per le sue capacità non abbia bisogno di lui, ma può anche affrontare qualsiasi lavoro con lui senza nessuna gelosia”

Se qualcuno si aspettava una forte reazione di Basciano davanti a Corona e Sophie sarà rimasto deluso: non ha battuto ciglio. Poco prima ha perso il controllo con Nathaly Caldonazzo, ma stavolta è rimasto sereno. Riuscirà a mantenere questo autocontrollo anche dopo la puntata? Sophie ha rispedito le accuse a Corona, però: “Forse è lui che non mi ha dimenticata ed è innamorato”. Parole che sono suonate come una provocazione.

Fabrizio Corona parla di Sophie Codegoni: l’intervista

Alla fine insomma Corona è entrato in gioco in prima persona. Dopo i tanti sospetti e i chiacchiericci sui teatrini e i copioni da lui organizzati, è diventato protagonista lui stesso con questa intervista. Le dichiarazioni di Corona su Sophie erano trapelate già nel pomeriggio, prima della puntata. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato:

“La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in se..o e tutto il resto (ride, ndr). Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”.

E ancora:

“Per me Sophie, quando esce dal GF Vip, può venire a cena quando vuole. La aspetto a braccia aperte. Le voglio un bene dell’anima e sono l’unico che la conosce bene e sa quello che vuole veramente”

Secondo Corona inoltre Basciano sarebbe sbagliato per Sophie: