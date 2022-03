La quarantacinquesima puntata del GF Vip 6 è andata in onda lunedì 28 febbraio 2022. A poche puntate dalla finale, che ci sarà il prossimo 14 marzo, è tempo di sfoltire il numero di concorrenti e c’è stata infatti una doppia eliminazione. Alfonso Signorini ha deciso di sguazzare in un nuovo triangolo amoroso, messo da parte quello tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Naturalmente non sono mancati anche sviluppi di questa vicenda, ma il nuovo triangolo è formato da Sophie Codegoni, Basciano e… Fabrizio Corona!

Non hanno guadagnato il primo blocco perché Signorini ha aggiornato Delia su dove si trova Alex Belli. Pare sia davvero in Egitto, perché ha pubblicato un video con la data di oggi. Finalmente ha smesso di mandare segnali a Soleil, almeno. Si è concluso tutto in pochi minuti, con grande piacere del pubblico. Subito dopo Signorini ha approfondito i nuovi equilibri della Casa, in particolare una coalizione che si è formata contro Miriana Trevisan. Di tale coalizione fanno parte ormai Delia, Soleil e anche Nathaly Caldonazzo, con cui invece era nato un bel sodalizio. Le quattro si sono confrontate stasera, ma i toni non si sono alzati. Il conduttore ha subito tirato in ballo Katia Ricciarelli, anche adesso che è in studio.

Ma c’era carne sul fuoco anche per Nathaly, che si è sentita isolata nella Casa negli ultimi giorni. Si è lamentata di un gruppetto anti-Nathaly e in particolare di Barù come delle Selassié. Sonia Bruganelli ha difeso Nathaly, dicendo alla Casa che la concorrente dice semplicemente la verità ma in modo forse troppo diretto. Ha anche inchiodato Lulù Selassié, che si è lamentata del fatto che Nathaly metta bocca sul rapporto tra Jessica e Barù ma lei ha detto ad Antonio di prendere le distanze dalla Caldonazzo e di stare più con loro. Ovviamente Lulù ha cominciato a usare toni e parole forti appena si è sentita messa all’angolo, ma Antonio ha confermato tutto.

Nel frattempo il conduttore ha informato i concorrenti dell’inesistenza di registrazioni sulle presunte frasi da squalifica di Nathaly. Nonostante ciò, Basciano ha insistito ed era fuori controllo, tant’è che c’è stato un pesante scontro durante la pubblicità. Poi però Alessandro ha incontrato suo figlio. Dopo questo tenero momento si è parlato dell’amicizia tra Nathaly e Antonio che è molto chiacchierata nella Casa, e non a tutti piace.

La prima eliminata della 45esima puntata del GF Vip 6 è stata Nathaly. Queste le percentuali del televoto: Miriana 51%, Antonio 30%, Nathaly 19%. C’è stato finalmente il blocco tanto atteso della puntata, si fa per dire: Basciano ha visto l’intervista di Corona su Sophie. Inaspettatamente non ha quasi battuto ciglio: queste le reazioni della coppia. Tra Barù e Jessica ci sono stati ulteriori avvicinamenti, ma non si sono ancora baciati. Antonio Medugno voleva lasciare il GF Vip perché sente di essere vicino a un crollo, cosa che si ripercuote anche su altro come il sonno. Ha parlato con suo papà e suo fratello, che lo hanno incoraggiato fin quando ce la fa. Sono riusciti a convincerlo.

Doppia eliminazione al GF Vip: il televoto e i nuovi nominati

Signorini ha annunciato il secondo eliminato della puntata con un televoto flash con quattro candidati all’eliminazione. Tranne Delia e Lulù, già finaliste, tutti gli altri sono andati in Super Led e hanno trovato dei piramidali. Solo uno di questi aveva una base dorata che ha iniziato una catena di salvataggio per stabilire i primi due nomi al televoto. A sollevare il piramidale fortunato è stata Jessica, che ha salvato Sophie e così via: Basciano, Soleil, Giucas, Davide, Barù. Manila. Gli ultimi rimasti erano Antonio e Miriana. Loro due hanno poi scelto chi portare al televoto: lui ha fatto il nome di Sophie, lei quello di Alessandro.

In attesa del verdetto c’è stata la linea della vita di Jessica Selassié. Ancora Katia protagonista: Signorini ha parlato di quanto è successo la settimana scorsa nel momento dei saluti. Il gesto della Ricciarelli di scegliere chi salutare e chi no non è piaciuto quasi a nessuno, ma il dito è stato puntato contro Miriana, Lulù e Jessica che non si sono alzate per andare alla porta rossa a salutarla. In realtà hanno solo rispettato la sua volontà, ma dopo i commenti degli ultimi giorni Signorini ha tirato in ballo la sua concorrente del cuore. Lei però non aveva tanta voglia di parlare, ha solo confermato i suoi giudizi sulle altre. Soleil è intervenuta contro Manila per difendere Katia.

L’eliminato al televoto flash della puntata è stato Basciano. Queste le percentuali: Antonio 41%, Miriana 32%, Sophie 16&, Alessandro 11%. Antonio ha superato due televoti stasera e il secondo con la percentuale più alta, una vera sorpresa! E subito via alle danze delle nomination. Come sempre solo le due finaliste hanno nominato in confessionale, gli altri in Super Led con le carte. I nominati sono Antonio, Miriana, Sophie, Giucas e Davide. Giovedì ci sarà l’eliminazione. Queste le nomination nel dettaglio: