Alex Belli batte un colpo dall’Egitto per Delia Duran: l’ira di Elena Morali

Alex Belli batte un colpo dall’Egitto – più precisamente dal Mar Rosso – per la sua Delia Duran, Elena Morali lo infilza e l’ennesimo colpo ad effetto in salsa trash orbitante attorno al GF Vip 6 è servito. Ma perché l’influencer bergamasca si è scagliata contro l’attore parmense? Si proceda con ordine. Lungo la mattinata di lunedì 28 febbraio, l’ex volto di Cento Vetrine ha realizzato un video “subacqueo”, mentre era intento a fare un’immersione. Raggiunto il fondale marino ha sfoderato un foglio con un messaggio dedicato alla compagna: “Non disperdere nel mare il nostro amore. Difendilo e vai avanti per la tua strada, dai il peso alle parole. Io sono con te per darti forza”. Nel filmato si vedono anche alcuni pesciolini gironzolare nell’acqua. Gli animali, però, appare piuttosto evidente che non siano frutto dello spettacolo della natura, bensì di Photoshop. Ed Elena Morali? Cosa c’entra in tutto ciò? Perché se l’è presa?

Pochi giorni fa, l’ex volto di Colorado ha realizzato un video simile a quello postato da Alex Belli per festeggiare i due anni d’amore assieme al compagno Luigi Mario Favoloso (la relazione è decollata dopo che l’imprenditore campano ha chiuso in modo burrascoso la love story con Nina Moric). Ed è qui che casca l’asino: la Morali, senza andare per il sottile, ha accusato ferocemente il 38enne parmense di averle copiato l’idea, oltre a criticarlo per il presunto uso di Photoshop. Con una Stories infuocata ha attaccato così l’ex gieffino:

Oltre alla querelle all’insegna del trash scatenata dalla Morali, da segnalare che Alex Belli, come era pronosticabile, non ha mantenuto la sua promessa. A Silvia Toffanin, nell’ultima intervista concessa a Verissimo, aveva dichiarato espressamente che dopo il suo rientro nella Casa più spiata d’Italia (da cui è uscito pochi giorni fa), sarebbe sparito dalle scene perché stufo di tutto il can can mediatico creatosi attorno alla sua relazione (can can che tra l’altro ha innescato e alimentato lui stesso).

Evidentemente non è andata così: pare proprio che ad Alex piacciano non poco i riflettori mediatici. Non regge nemmeno la scusa del contratto che ha con Mediaset. Un conto è andare in puntata per rispettare gli accordi, un altro è nutrire il gossip/teatrino con post social. Su quello sicuramente non c’è alcun vincolo contrattuale con il GF Vip. Lo show continua!