Grande Fratello Vip 6, 37esima puntata: preferito, nominati e nuovi equilibri

Lunedì 24 gennaio 2022 è andata in onda la trentasettesima puntata del GF Vip 6. Anche stasera, come spesso è successo in questa edizione, Alfonso Signorini ha aperto la serata parlando di Alex Belli e Delia Duran. L’ex Vippone ha scritto un tweet in cui ha lasciato libera la sua compagna, ma naturalmente Delia non sapeva nulla. Fino a stasera. Belli ha precisato di non voler più intervenire in puntata per evitare di essere sminuito, citando anche la “supercazzola” detta da Adriana Volpe. E proprio da Delia e Soleil Sorge è partito Signorini stasera, ripercorrendo ciò che è successo negli ultimi giorni. C’è stata una svolta, infatti: ci sono stati dei primi timidi approcci tra le due donne.

Il loro improvviso cambio di rotta di Delia e Soleil ha lasciato di stucco la Casa e non solo, così il conduttore ha provato a indagare. Soleil ha spiegato che si sono avvicinate cucinando insieme ma lei non dimentica ciò che è successo. Lei è stanca, ha proseguito, di questa situazione e che non ha più nulla da chiarire con Alex. Delia ha risposto al conduttore che lei ama le donne e stando tutto il giorno insieme non vuole vivere con il rancore la convivenza. Per Nathaly Caldonazzo tutto è successo troppo in fretta e per questo qualcosa le suona strano. Le due hanno replicato dicendo che hanno voglia di mettere un punto, ma non è ancora amicizia.

A questo punto c’è stato un filmato con tutte le considerazioni della Casa su Soleil, in cui è spuntato anche un Barù che invece l’ha difesa. La discussione si è accesa in salotto, ma senza infiammarsi più di tanto. Manuel Bortuzzo ha lasciato il GF Vip parlando della forza trovata grazie a Lulù di rialzarsi. Per lui ci sono state diverse sorprese e tra una e l’altra Signorini è tornato su Delia, mostrandole il tweet di Alex Belli e non solo: anche la lettera segreta di Soleil per Alex. Prima però ha interrogato quattro Vipponi sulla questione, visto che non si sono risparmiati nei giorni scorsi: sono Barù, Katia, Jessica e Nathaly. Alex ovviamente ha risposto punto per punto a tutti, ma soprattutto Signorini ha inchiodato lui e Soleil su cosa è successo sotto le coperte e poi lo ha cacciato dallo studio.

Il preferito del pubblico di questa puntata è stato Kabir Bedi. Queste le percentuali: Kabir 65%, Soleil 25%, Federica 10%. Il preferito ha deciso di condannare al televoto Federica. Con l’uscita di Manuel e le nuove preferenze del pubblico – la percentuale bassa della Sorge la dice lunga -, è chiaro che ci siano ormai dei nuovi equilibri nella Casa. Davide Silvestri ha ricevuto la sorpresa di suo papà, mentre le Selassié hanno ricevuto un video della mamma. Non poteva mancare il blocco su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano con i loro mille alti e bassi. Negli ultimi giorni ci sono state scene molto forti, ma come sempre hanno trovato il modo di fare pace. Il conduttore ha invitato i due a riflettere sul tipo di rapporto che hanno, anche in vista della vita che li attende fuori.

Basciano ha confessato pubblicamente il suo amore per Sophie, ma ha anche scoperto cosa pensa sua sorella. Giorgia non sembra particolarmente colpita dall’ex tronista ed è del parere che suo fratello starebbe meglio con Jessica. Alessandro ha preso le distanze dalle parole della sorella ed è certo che quando la conoscerà cambierà idea. In realtà Giorgia ha poi smentito sui social quanto scritto nella lettera su Di Più, ma Signorini ha contattato il direttore della rivista che ha confermato la veridicità della lettera.

Momento nomination e quindi gli immuni della serata: Katia, Manila e Sophie sono i preferiti della Casa. Sonia ha reso immune Soleil (come spesso accade quando il televoto è eliminatorio), mentre Adriana ha dato la sua immunità a Delia. Questo televoto porterà a un’eliminazione venerdì, uno degli ultimi venerdì in cui andrà in onda il GF Vip prima di cambiare giorno. I nominati sono Federica, Barù, Nathaly. A Barù pare sia costato essere uscito allo scoperto a favore di Soleil. Queste le nomination dei concorrenti: