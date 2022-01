Grande Fratello Vip 6 cambia giorno: quando andrà in onda il giovedì

La sesta edizione del GF Vip ha debuttato su Canale 5 lo scorso 13 settembre 2021. Dopo un inizio un po’ malconcio il reality show di Alfonso Signorini è riuscito ad ottenere buoni ascolti negli appuntamenti fissi in prima serata il lunedì e il venerdì. Ci sarà però presto un’importante modifica nel palinsesto Mediaset che riguarderà proprio il GF Vip: ecco di cosa si tratta.

Il mese di febbraio porterà importanti novità nel palinsesto televisivo. Dopo lo scompiglio che, inevitabilmente, porterà il Festival di Sanremo, la programmazione di Mediaset cambierà. In sostanza, a variare sarà uno dei giorni in cui andrà in onda la seconda puntata della settimana del GF Vip 6: il giovedì al posto del venerdì. Da tempo si parla dell’anticipo al giovedì sera per il programma, ma finora la Mediaset non ha mai specificato quando sarebbe stato attuato di preciso. Ovviamente, nulla è lasciato al caso e c’è una ragione dietro a questa decisione.

A quanto pare, come riportato da BubinoBlog, il GF Vip 6 è stato scelto come diretto avversario di Doc – Nelle tue Mani, fiction di Rai1 che sta riscuotendo grandissimo successo in onda proprio nella prima serata del giovedì. Il venerdì di Canale5, invece, sarà dedicato alle fiction. Questo cambiamento è previsto per la seconda settimana di febbraio.

GF Vip 6, il reality passa al giovedì per dare spazio alle fiction

L’11 febbraio 2022, infatti, debutterà una delle fiction Mediaset più attese della stagione, Fosca Innocenti. Il giallo, che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, fronteggerà Il Cantante Mascherato, show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, in partenza proprio lo stesso giorno. Resta da vedere chi la spunterà in fatto di ascolti.

Fosca Innocenti, melò diretto da Fabrizio Costa, intratterrà il pubblico per quattro appuntamenti. A seguire, una volta concluso, con molta probabilità Mediaset farà debuttare altre due attesissime serie TV: Viola come il Mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi, e Più Forti del Destino, con Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi.

Il GF Vip 6, quindi, andrà in onda il lunedì e il giovedì. Probabilmente non ci saranno ulteriori cambiamenti fino al 14 marzo 2022, giorno in cui è prevista la messa in onda del gran finale del reality show. Si tratta dell’edizione più lunga della storia del programma, che durerà esattamente 183 giorni.