Manuel Bortuzzo ha lasciato il GF Vip 6: Lulù, la voglia e la forza di rialzarsi

Il nuotatore ha fatto la sua scelta, ma fuori dalla Casa ha intenzione di rimettersi in sesto per tornare a camminare

Manuel Bortuzzo ha abbandonato il Grande Fratello Vip 6. La decisione era nell’aria, anzi era stata proprio annunciata, ma la serata è arrivata. Sarebbe dovuto uscire già qualche puntata fa, ma in accordo col GF Vip, evidentemente, hanno aspettato fino a oggi. Stasera però il nuotatore ha fatto la sua scelta: Manuel è uscito dalla Casa. Nel corso della puntata di lunedì 24 gennaio 2022, Alfonso si è collegato con la Casa chiamando Manuel e Lulù nella Nave dell’Amore. Ha mostrato insieme a loro gli ultimi giorni dei due insieme nel reality show e le lettere d’amore che si sono scambiati.

Si sono scambiati profonde promesse d’amore, Manuel in confessionale ha detto che avrebbe abbandonato il gioco ma non Lulù. Lei non faceva altro che baciarlo durante il filmato e le sue sorelle erano commosse. La loro relazione è cominciata con tanti bassi e pochi alti, ma da qualche settimana Bortuzzo ha invertito la rotta e sembra davvero preso da Lulù. Ha persino parlato di “per sempre”, di voler sposare la principessa e adesso ad attenderli ci sarà la vita reale. Forse dovranno aspettare un po’ perché Lulù è tra i preferiti del pubblico e non uscirà molto presto. Alfonso ha parlato con la coppia prima di fare la fatidica domanda al concorrente. Per esempio ha chiesto a Lulù se ha pensato a cosa succederà nella Casa senza Manuel. Lei ha detto:

“Mi mancherà moltissimo, è ovvio. Come farò? Semplicemente stando con le persone che mi vogliono bene qua dentro, c’è mia sorella, Sophie, Miriana, Federica. Nathaly e anche Manila, ci ha sempre aiutati a me e Manu. Non sono Manuel, però mi sentirò meno sola grazie a loro”

Manuel ha detto invece che ne approfitterà di questo tempo per rimettersi in sesto, per poi ricominciare con Lulù più forti di prima quando lei uscirà dal GF Vip. Vuole rimettersi a posto, ha specificato. Manuel vuole abbandonare la sedia a rotelle:

“Quando passano gli anni arriva un momento in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare uno spiraglio di luce che ti abbaglia e ti fa credere ancora di più in automatico ti dà forza. Crederci in due è meglio che in un uno, crederci in tanti è meglio che da solo. Questo mi dà speranza. Non vedo l’ora di mettermi all’opera”

Signorini ha lasciato da soli la coppia per qualche minuto prima di chiedere a Manuel di dare la sua risposta definitiva. Dopo la pubblicità, Bortuzzo ha confermato di voler lasciare il Grande Fratello Vip:

“Per me finisce qua. Sono il primo che cerca di far capire alle persone che più della felicità uno deve avere la serenità per poter stare bene. La serenità per me è collegata alla situazione fisica, non ce l’ho e quindi non posso neanche trasmetterla”

Nella Casa diversi concorrenti erano in lacrime, mentre Signorini ha ringraziato Manuel perché la sua presenza è stata importante per il programma. Hanno raggiunto il loro obiettivo: “Dimostrare che si può essere sereni e equilibrati pur soffrendo anche in una situazione come la tua. E lo hai dimostrato nella quotidianità di questo programma”. Lui ha ringraziato tutti coloro che lavorano al programma perché hanno fatto sì che riuscissero a dimostrare insieme che la normalità esiste per tutti. Prima di lasciare la Casa, Manuel ha incontrato sua sorella Jennifer in giardino.

Bortuzzo lascia il GF Vip tra le lacrime di tutti: “Lulù, ti amo”

Ma prima di lasciare la Casa, Signorini ha mostrato un video con i momenti più belli di Manuel a GF Vip 6. Poi ha dato la parola al concorrente che ha salutato i compagni:

“Ho appreso almeno una cosa da ognuno di voi. Chiunque è stato un valore aggiuntivo, chi più e chi meno come è normale che sia. Vi ringrazio per avermi accompagnato e per avermi regalato un sorriso. Me ne avete regalati tanti”

Manuel ha ringraziato uno per uno i Vipponi, dicendo qualcosa di carino a ognuno di loro. Ha lasciato Lulù per ultima, e le ha detto: “Amore mio, tu sai tutto. Ci siamo parlati con gli occhi per mesi. Lo sai che ti amo, fidati di questo”. E così Bortuzzo è andato via tra i baci e le lacrime di tutti, o quasi. Fuori dalla porta rossa c’erano altre emozioni ad attenderlo: ha riabbracciato suo papà, suo fratello e sua sorella. In studio, invece, ha potuto riabbracciare il suo Aldo Montano ma anche, a sorpresa, sua mamma. Nel frattempo, tutti erano intorno a Lulù in lacrime e non era la sola. Per esempio Giucas camminava da solo per il giardino, Manila e Gianmaria avevano gli occhi lucidi e si sostenevano a vicenda.