Grande Fratello Vip 6, 36esima puntata: nominati, eliminato, conflitti

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, che va in onda con la trentaseiesima puntata. Anche stasera al centro della scena c’è stato l’ormai famoso e criticatissimo triangolo ‘artistico’, composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La serata è iniziata proprio con l’anticipazione riguardante l’ingresso, come ospite, dell’attore nella Casa di Cinecittà. Ma prima Alfonso Signorini ha puntato l’attenzione sulle ultime tensioni nate tra i gieffini, in particolare tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. La prima non ha per nulla apprezzato il fatto che la sua amica ha mostrato più vicinanza a Delia Duran, anziché a lei. Il confronto non ha avuto come risultato un chiarimento, anzi la loro amicizia sembra proprio essere arrivata a un punto di non ritorno.

Ed ecco che è arrivato il momento per Alex di incontrare Delia e Soleil. Durante questi confronti, il pubblico dice ‘basta’ a tutto questo e anche lo studio va in rivolta. Dopo questa fase della puntata, nel corso della pubblicità, Belli e Aldo Montano hanno avuto un piccolo screzio. Per tale motivo, l’attore ha lasciato lo studio. È stato dedicato un momento speciale alla storia di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. In questi giorni, la giovane coppia ha dimostrato di essere sempre più complice e unita. Sogna la convivenza una volta finita questa esperienza e le parole che il nuotatore ha riservato alla principessa. in una lettera hanno commosso tutti.

Signorini ha proseguito con la puntata di stasera del GF Vip 6 rivelando l’eliminato al televoto. Il duo composto da Giacomo Urtis e Valeria Marini ha dovuto lasciare la Casa di Cinecittà con il 15% dei voti (Jessica 41%, Davide 24% e Federica 20%). Momento leggerezza con Giucas Casella e Kabir Bedi: Alfonso li ha interrogati sulla Divina Commedia.

Per Manila Nazzaro è arrivata una sorpresa graditissima. Ha potuto incontrare Lorenzo Amoruso sulla passerella, che le ha dato la carica giusta per riprendersi in questo momento per lei difficile. Anche per Soleil Sorge il reality ha riservato una sorpresa: la lettera di suo padre Paolo. Dopo aver letto questo messaggio, la gieffina tanto discussa è crollata in un pianto liberatorio.

Ha respinto l’abbraccio di Manila e si è sfogata con Katia Ricciarelli e Gianmaria Antinolfi. Si è detta stanca di essere sempre attaccata da tutti in Casa. Nel corso di questa 36esima puntata, non è mancato lo scontro in diretta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Le nomination sono poi iniziate e Signorini ha dovuto fare delle precisazioni su Manuel Bortuzzo.

Ormai è noto che il nuotatore ha intenzione di lasciare presto la Casa, per motivi seri. Pertanto, siccome ancora non si sa la data precisa della sua uscita di scena, non ha preso parte alle nomination. I Vipponi hanno scelto di rendere immuni questa settimana: Katia, Barù, Manila e Lulù. Rispettivamente, Adriana e Sonia hanno dato l’immunità a Jessica e Sophie. Al televoto sono finiti Soleil, Federica e Kabir. La puntata si è conclusa con il balletto di Carmen Russo e Aldo Montano.