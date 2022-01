Adriana Volpe e Bruganelli, tensione in diretta: tirato in ballo anche Bonolis

Fuoco e fiamme tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli durante la diretta televisiva del GF Vip 6. In studio le due opinioniste dimostrano ancora i loro rapporti tesi e lo scontro non è del tutto inaspettato, stasera. Infatti, nei giorni scorsi, hanno dato inizio a uno scontro a distanza. Il tutto ha preso inizio con un’intervista che la moglie di Paolo Bonolis ha rilasciato per il settimanale Chi. In questa occasione non ha risparmiato la sua collega e in diretta ci tiene a sottolineare, invece, che l’ha paragonata a suo fratello.

In realtà, sembra che la Bruganelli non abbia trovato nulla di male nelle sue stesse parole. Dall’altra parte, la Volpe non ha preso bene le sue dichiarazioni, tanto che è prontamente arrivata la risposta. Ed ecco che Signorini inizia la 36esima puntata del reality facendo presente che fuori dallo studio, dietro le quinte, Sonia e Adriana “non si guardano, si ignorano”.

Dopo la diatriba tra Alex Belli e Aldo Montano, il padrone di casa fa confrontare anche le due opinioniste. “La marchesa del grillo. Lei può dire quello che vuole”, dichiara a gran voce la Volpe. Fa, inoltre, presente che in realtà c’era già stato altro prima dell’intervista. E in effetti non è la prima volta che si scontrano e si scambiano attacchi.

Arriva così la stoccata di Adriana contro Sonia: “Hai il cognome Bonolis, peccato che non hai l’ironia di tuo marito”. In queste settimane, la Bruganelli si è ritrovata spesso di fronte ad accuse legate al suo matrimonio con il noto conduttore di Canale 5. “Non c’entra niente mio marito, non c’entra niente”, risponde seccata Sonia.

A questo punto, la Bruganelli inizia a pensare che da parte di Adriana ci sia invece invidia per la copertina che Alfonso le ha riservato sul numero di Chi. Non solo, crede che la sua collega abbia una doppia personalità. Pare che avesse già fatto presente alla conduttrice che sarebbe uscita questa sua nuova intervista.

“Ci scherzo sempre con lei, che parliamo con il nostro autore… è una barzelletta”, prosegue scocciata la Bruganelli. Quando Adriana chiede sincerità agli ex gieffini presenti in studio, interviene inaspettatamente Eva Grimaldi. Quest’ultima accusa apertamente la Volpe di aver rosicato per la copertina riservata alla sua collega. E aggiunge: “Sonia è stanca di sentirsi dire ‘la signora Bonolis’, lei è ‘la signora Bruganelli'”.

Ma la Volpe ci tiene a precisare che aveva anche detto ai suoi amici “che bella copertina”. A prendere le sue difese ci pensa Ainett, la quale fa presente che ha una carriera di cui può vantarsi.

Lo scontro in diretta nello studio tra Adriana e Sonia si conclude con le ultime battute al veleno. “La marchesa del grillo, mi inchino”, ironizza la prima. “Sono allibita”, afferma invece la seconda.