Adriana Volpe, replica di fuoco alla Bruganelli: “Sei piccola piccola piccola”

Niente da fare, tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 proprio non scorre buon sangue. E né il tempo trascorso insieme né Signorini sono serviti a placare gli animi: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non si sopportano. I motivi sono anche ben visibili al pubblico, perché sono praticamente due persone diverse e a tratti opposte. C’è da dire che ora come ora, dopo quattro mesi di programma, la Volpe è tra le due l’opinionista che sta piacendo di più al pubblico del GF Vip. La Bruganelli non gode della stessa simpatia, almeno leggendo i commenti sui social questo pare di capire. Quando è tornata dopo la vacanza a Dubai, per esempio, molti si sono riversati sui social rimpiangendo Laura Freddi.

Per ovvi motivi la Bruganelli non si fa alcun problema in tal senso e continua a dire la sua, pure se non viene condivisa dalla maggior parte del pubblico. Anche perché c’è sempre chi sostiene lei e non Adriana, per esempio. Non si fa problemi neanche nel tirare ancora stoccate alla collega, sebbene si sia lamentata lei stessa del fatto che Adriana parlasse di lei nelle intervista. Oggi ha fatto lo stesso, parlando della Volpe su Chi e non andandoci leggera. Così, in modo quasi inevitabile, è arrivata la risposta di fuoco di Adriana Volpe alla Bruganelli. E c’era da aspettarselo, d’altronde, visto che Adriana si è sempre mostrata schietta, sia sui social sia in puntata. Questo il messaggio spuntato oggi tra le storie di Instagram:

“Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola piccola piccola… E non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”

Ma cosa aveva detto Sonia? Nell’intervista su Chi uscita oggi, la moglie di Bonolis ha confermato che non hanno molti rapporti e poi ha parlato di cosa succede quando non sono in onda. Ha raccontato che la Volpe si avvicinerebbe a lei ogni volta in cui parla con un autore, pensando di intercettare un segreto. Poi l’ha paragonata a un fratello minore che cerca di attirare le attenzioni della mamma, anche se Adriana potrebbe essere una sorella maggiore per lei “per questioni anagrafiche”. Da questo la risposta della Volpe, che non è tardata ad arrivare.

Secondo la Bruganelli, però, la collega non avrebbe avuto motivo di rispondere. Poco fa, infatti, Sonia ha replicato alle ultime parole della Volpe, così: “Anche oggi Adriana Volpe serena domani”.