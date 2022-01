Sonia Bruganelli: “Delia è la ‘Cagna maledetta’”, bordate ad Adriana Volpe

Sonia Bruganelli senza peli sulla lingua, non una novità. Intervistata da Chi Magazine, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha dichiarato che il prossimo anno sicuramente non sarà più tra le opinioniste del reality show di Canale Cinque. Da un lato ha ringraziato con profonda stima Alfonso Signorini che le ha dato l’opportunità di commentare in prima linea le vicende della Casa più spiata d’Italia, dall’altro ha reso noto che la sua decisione è categorica e non c’è spazio per ripensamenti. “Poi magari manco me vogliono”, ha puntualizzato sorridendo, in romano. La produttrice tornerà a dedicarsi al cento per cento ai suoi progetti professionali.

Nell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini è tornata anche a parlare di Adriana Volpe, riservandole parole per nulla tenere. Pochi mesi fa la moglie di Paolo Bonolis ha provocato la trentina, facendosi un selfie, poi divulgato su Instagram, con Giancarlo Magalli, che con la Volpe ha avuto problemi professionali sfociati in una battaglia legale. “Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani”, ha evidenziato Sonia che ha poi raccontato altri retroscena non proprio virtuosi in riferimento alla collega.

“E poi, già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari lei pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…”

La Bruganelli ha affrontato anche il ‘triangolo’ Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli, pronunciandosi in modo netto e schietto. Secondo lei, l’italo americana, quando la Duran è entrata in Casa come concorrente, “doveva uscire”. Perché non lo ha fatto? Perché continua a stare al gioco? “Credo che anche lei abbia voglia di scrivere il suo copione in questo triangolo”. Parafrasando: nessuno dei tre è immacolato, tantomeno l’ex volto di Uomini e Donne.

Sull’attore parmense addirittura rinuncia a elaborare un pensiero: “Chiedere a lui se questa storia sia vera o falsa ormai è relativo: sono andati oltre”. Tuoni e fulmini pure per Delia: “Lei che entra in Casa per ritrovare il suo amore mi sembra la ‘Cagna maledetta’, un personaggio della serie tv Boris: l’attrice ‘over action’ che non sa recitare”.

Sonia Bruganelli: parole al miele per Paolo Bonolis e Lucio Presta

Nel corso della chiacchierata con Chi Magazine la produttrice ha sottolineato che ormai, da parecchio tempo, “cammina da sola”. Una replica a chi continua a darle della mantenuta. L’ultima, in ordine cronologico, è stata Nathaly Caldonazzo, che ha lanciato una battuta al vetriolo sugli aerei privati usati dalla consorte di Bonolis. A proposito del conduttore romano, Sonia lo ha ringraziato per averle fatto da maestro. Parole al miele anche per Lucio Presta, agente di Paolo: la Bruganelli annovera anche lui tra le persone che l’hanno aiutata a crescere umanamente e professionalmente.