È ufficiale: Manuel Bortuzzo sta per lasciare il Grande Fratello Vip! Il nuotatore lo aveva annunciato agli altri concorrenti negli scorsi giorni e ora la notizia è stata confermata dal padre Franco in un’intervista rilasciata a Fanpage. Il motivo? Lo sportivo ha deciso di mollare il gioco per problemi di salute: per questo non pagherà alcuna penale prevista nel contratto firmato la scorsa estate.

La spiegazione di Franco Bortuzzo

Franco Bortuzzo ha fatto sapere al portale:

“Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”

Il padre di Manuel ha aggiunto a proposito della decisione del figlio Manuel:

“Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”

Secondo Franco Bortuzzo il figlio lascerà il Grande Fratello Vip per problemi di salute ma anche perché stanco dopo cinque mesi di alcune dinamiche del gioco:

“Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio”

La brutta frase di Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo c’entra poco: a detta di Franco il figlio non si è neppure accorto del comportamento della cantante che tanto ha fatto indignare il popolo del web. Bortuzzo senior è sicuro che Manuel è stanco del gioco e più che mai desideroso di tornare alla vita di tutti i giorni.

Decisivo l’addio di Aldo Montano

Determinante per la scelta finale di Manuel Bortuzzo è stato inoltre l’abbandono di Aldo Montano: lo schermidore ha detto addio al GF Vip per trascorrere le festività natalizie con la moglie Olga Plachina, i figli Olimpia e Mario e tutta la sua famiglia. Un abbandono che ha fatto soffrire molto Bortuzzo: Aldo era diventato un riferimento importante per Manuel, che non ha nascosto lacrime e commozione.

Franco Bortuzzo ha spiegato che molto probabilmente il nuotatore e Montano si incontreranno fuori dal bunker di Cinecittà. La loro è un’amicizia vera, reale, che andrà avanti anche nella quotidianità. E Lulù? Per il momento il padre di Manuel ha preferito non menzionare la principessa Selassié.

Qualche mese fa il signor Bortuzzo aveva bocciato Lucrezia, assicurando che la ragazza non piaceva davvero a Manuel. Col tempo, però, i due si sono avvicinati molto e ora formano una coppia a tutti gli effetti. Con l’addio del giovane cosa succederà ai due?