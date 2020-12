Grande Fratello Vip 5 ventiduesima puntata: eliminato, nominati e rivalità

L’attesa è finita, nella ventiduesima puntata del GF Vip 5 è tornato nella Casa uno dei concorrenti più amati di sempre: Cristiano Malgioglio. I concorrenti al momento sanno che Malgioglio è un ospite speciale, come Giacomo Urtis, scopriranno solo in seguito che invece è un concorrente a tutti gli effetti. Ma Alfonso Signorini ha prima di ogni cosa mostrato tutte le reazioni dei Vipponi alla notizia del prolungamento del programma. Hanno anche montato il pensiero poco carino espresso da Dayane verso alcuni concorrenti in crisi nei giorni scorsi. Ha detto però di essersi riferita a Francesco Oppini. O meglio, quando è stata chiamata a fare i nomi ha fatto solo il suo.

Un inizio di puntata all’insegna delle emozioni comunque, con anche la clip della sorpresa di Alfonso ai concorrenti venerdì scorso. Il conduttore ha avuto un pensiero carino per tutti i concorrenti, che si sono emozionati e commossi rivedendo le immagini. Anche lui, in studio, aveva gli occhi lucidi. E sull’onda delle emozioni, Alfonso ha subito parlato di Maria Teresa Ruta e per lei c’è stata una bella sorpresa: ha incontrato suo figlio Gian Amedeo stasera. Dopo aver salvato un paio di concorrenti dal televoto, Signorini ha riaperto l’argomento Gregoraci e Salemi.

Tra le due si è riacceso lo scontro, uno scontro che però Elisabetta aveva piena intenzione di chiudere al più presto. Entrambe hanno mantenuto la rispettiva posizione, fino a quando la De Blanck ha attaccato pesantemente Giulia. C’è stato anche stasera spazio per l’amicizia tra Francesco e Tommaso Zorzi, in particolare in relazione alla crisi di Oppini sul proseguire o meno. E finalmente è arrivato il momento di far rientrare Malgioglio nella Casa. Un bel momento anche per Rosalinda, che finalmente ha potuto rivedere il suo fidanzato Giuliano in videochiamata.

Si è giunti così al verdetto del televoto: Enock è stato eliminato al GF Vip 5. Poi Alfonso ha fatto chiarezza sul presunto triangolo amoroso tra Elisabetta, Pierpaolo e Giulia: tutti e tre hanno smentito il triangolo. Stasera inoltre Alfonso ha anche comunicato ai concorrenti la scomparsa di Maradona, ma non tutti hanno apprezzato questa decisione.

Venerdì prossimo non ci sarà nessun eliminato, ma il più votato riceverà l’immunità dalle prossime nomination. Infatti in questo televoto si vota il Vip preferito, non per salvare. Ci sono state anche stasera nomination palesi e nomination in confessionale. I Vip al televoto sono Elisabetta, Pierpaolo, Dayane, Giulia, Tommaso e Stefania. Queste le nomination nel dettaglio: