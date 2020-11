Il conduttore è apparso all’improvviso dietro al vetro del Cucurio e ha comunicato ai concorrenti che stasera non c’è la puntata: non sono mancate forti emozioni e una serata speciale per i Vipponi

Alfonso Signorini ha fatto una sorpresa ai concorrenti ed è arrivato nella Casa del Grande Fratello Vip. Tutto è stato davvero inatteso per i Vip, che intanto si stavano preparando per la puntata. Fino a poco fa infatti non sapevano che stasera non c’è la prima serata e lo hanno appreso a poche ore dal presunto inizio. Intanto però è arrivato per loro un aperitivo da allestire e all’improvviso un messaggio audio proprio di Signorini che li invitava a prepararsi in fretta, dando loro un quarto d’ora di tempo. Erano un po’ spaesati, perché tutto questo non era mai successo prima di una puntata.

Verso le sei e mezza del pomeriggio hanno visto la tenda del Cucurio alzarsi e dietro c’era proprio Alfonso. Sono corsi tutti al vetro e hanno iniziato a parlare con il conduttore. Signorini ha fatto una sorpresa ai concorrenti anche per tirare tutti su di morale. Non sono giorni facili nella Casa, tanti infatti sono un po’ in crisi dopo la notizia del prolungamento. Erano molto emozionati e la sorpresa di Signorini ha dato loro molta carica ed energia. Hanno passato un’oretta insieme, durante la quale Alfonso ha voluto parlare con ognuno di loro. Si è anche raccomandato di non lasciarsi abbattere, pure se comprende le difficoltà.

Alfonso ha voluto sapere come sta ciascun concorrente e ha parlato con ognuno di loro. In presenza degli altri lì vicino, s’intende. E non ha mancato di dire qualcosa di carino a ogni Vip. Ha fatto loro i complimenti, e Pierpaolo ha risposto “Complimenti anche a te”. Poi il conduttore ha detto:

“So che non è stato facile per voi, però è un’occasione veramente unica. Il pubblico vi ama, è proprio pazzo. Il Grande Fratello è sempre in trend topic. Anche noi non siamo abituati a tutto questo ed è soprattutto grazie a voi”.

Signorini aveva gli occhi lucidi mentre parlava con i suoi Vipponi, a volte gli tremava anche la voce. Dopo aver fatto due chiacchiere con ognuno di loro, Alfonso ha comunicato loro che non c’è la puntata stasera. Ha continuato a ringraziarli per tutto il tempo, poi ha spiegato che andando in onda fino a febbraio ne avranno di puntate da fare insieme. Ha pure aggiunto: “Non è detto che saranno per forza il venerdì sera”, anticipando che andranno in onda il sabato in prima serata.

Ma Alfonso per risollevare il morale a tutti, e anche per farsi perdonare di averli avvisati solo a poche ore dalla puntata che non ci sarà, ha portato con sé un regalo. Tommaso è andato a prendere una busta in confessionale e poi ha letto davanti a tutti: “Alfonso e il Grande Fratello vi invitano a una serata speciale al cinema”. I concorrenti erano felicissimi, anche perché da tempo chiedevano al Grande Fratello di vedere un film.