GF Vip, concorrenti scoprono morte di Maradona: reazioni, Web furioso

Il Grande Fratello Vip ha deciso di mettere al corrente gli inquilini della Casa della scomparsa di Diego Armando Maradona. Si tratta di una notizia che ha sconvolto il mondo intero e che anche in Italia ha avuto la sua portata. Per gli appassionati di calcio è stata una batosta, ma anche per tutti i napoletani, tifosi e non. Nella Casa inoltre c’è Maria Teresa Ruta, la prima giornalista donna che ha intervistato Maradona in Italia. Naturalmente le reazioni dei concorrenti sono state le stesse di tutti gli appassionati di calcio, e non, in questi giorni.

Signorini ha chiamato proprio Maria Teresa in Mystery Room per mostrarle il video con cui il programma ha detto addio a Maradona. Mentre scorrevano le immagini, la Ruta si domandava come fosse successo. Nel frattempo nella Casa tutti erano sconvolti e non facevano altro che ripetere “Non ci posso credere”. Alfonso non ha spiegato ai suoi Vipponi come è successo, ma ha precisato che la scomparsa del calciatore non è stata dovuta al Covid. Poi ha chiesto un ricordo Maria Teresa, che ha ricordato così Maradona:

“Ci siamo incrociati tante volte sui campi di calcio. A volte ci siamo visti anche privatamente. I fotografi non ci hanno mai beccato, ma eravamo soltanto amici”.

Poi ha raccontato che grazie a Diego Armando anche la carta stampata si è accorta di lei come giornalista sportiva. Tutto è successo quando lei ha intervistato il calciatore e gli ha chiesto di fare dei palleggi con dei frutti e con un limone e la foto è finita in prima pagina. Ma la Ruta ha anche elogiato la persona che era Diego Armando, parlando di lui come un uomo generoso e che ha fatto molto per i suoi compagni quando è stato a Napoli.

Anche Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli, particolarmente sconvolti come anche Andrea Zelletta. I due concorrenti hanno parlato di Maradona come un idolo per tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio e che è uno dei tre più grandi calciatori di sempre. Poi tutti i concorrenti si sono alzati in piedi e hanno fatto un applauso come ultimo saluto al calciatore.

Nel frattempo però su Twitter si è scatenata la polemica. In molti hanno protestato perché è stato scelto di comunicare la notizia della scomparsa di Maradona e non della scomparsa di Gigi Proietti e Stefano D’Orazio. Altre due notizie che hanno sconvolto gli italiani, inoltre spesso i ragazzi nella Casa hanno nominato Proietti ricordando i suoi sketch. Arriverà una spiegazione oppure queste proteste non troveranno ascolto?

POST PER CHIEDERE AL GRANDE FRATELLO DI COMUNICCSRE ANCHE LA MORTE DI STEFANO E DI GIGI #GFVIP pic.twitter.com/PJzo6q3CVw — Criss Trash ???? (@CrissyFresco) November 30, 2020

Loro hanno salutato Maradona e io ricordo e saluto Stefano D’Orazio e Gigi Proietti che nemmeno li hanno calcolati #GFVIP pic.twitter.com/ZEoN9ZeJko — ???? (@ilomiloac) November 30, 2020