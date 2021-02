Grande Fratello Vip 5 trentasettesima puntata: nominati e forti emozioni

La trentasettesima puntata del GF Vip 5 non è stata una puntata facile per nessuno. Quello di venerdì 5 febbraio 2021 infatti è stato il primo appuntamento su Canale 5 dopo la scomparsa del fratello di Dayane Mello. Un evento che ha sconvolto tutti, sia i concorrenti dentro la Casa sia quelli già eliminati sia il pubblico. Nessuno aveva voglia di pensare al gioco in questi giorni, agli scontri e ai confessionali fatti l’uno contro l’altro. Anche il pubblico dei social ha deposto l’ascia di guerra, i diversi fandom hanno smesso, la maggior parte almeno, di darsi battaglia. Un reality insomma che è stato duramente colpito, come è giusto che sia, dalla scomparsa di un giovane ragazzo di soli 27 anni. Li avrebbe compiuti a breve.

Il fratello di Dayane è morto in un incidente stradale, Signorini a inizio serata ha accolto il pubblico in studio non con l’entusiasmo di sempre. “Una serata complicata, difficile”, ha detto il conduttore parlando di quanto è successo alla modella. Nella puntata non si è potuto fare a meno di mostrare una clip sul momento in cui la Mello ha ricevuto la notizia, anche per tenere aggiornato il pubblico che segue soltanto la prima serata su Canale 5. Dopo aver parlato con lei, Alfonso ha invitato Dayane Mello ad andare in passerella dove sono apparsi tutti gli ex concorrenti per darle il loro sostegno in questo momento. Poi la Mello ha parlato di suo fratello e della loro infanzia insieme.

La modella ha ricevuto anche una sorpresa in Cucurio: un video e un disegno di sua figlia e un abbraccio, tramite la scatola degli abbracci, della ex suocera, la mamma di Stefano Sala. E come se nulla fosse, da un argomento delicato come questo Alfonso ha voltato totalmente pagina passando agli amori di Maria Teresa Ruta, ancora una volta. Samantha De Grenet invece ha abbracciato suo papà, seppure tramite un vetro nel giardino del Cucurio. Andrea Zenga ha letto le dichiarazioni di suo padre Walter, una parte delle stesse almeno, e ha reagito bene.

Tra Maria Teresa e Samantha è stata la seconda la meno salvata, quindi è rimasta al televoto per la prossima settimana. Nella scaletta della puntata di stasera è stato inserito anche lo scontro tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi nel dopo puntata scorso. I due hanno ribadito i loro punti di vista sulla vicenda e ancora una volta non hanno trovato un punto d’incontro. La Ruta al centro dell’attenzione anche per degli sfoghi che secondo alcuni concorrenti sono stati esagerati. Un momento speciale anche per Andrea Zelletta, che ha ricevuto la sorpresa da parte di suo padre.

Per Giulia c’è stato un ritorno dal passato: ha letto infatti le belle parole che ha scritto Nausika, la bambina che ha vissuto con la sua famiglia per otto anni. Sono cresciute come sorelle, poi si sono dovute dividere e non si sono più trovate. Alfonso ha promesso alla Salemi, felice di quanto accaduto, di riunirla alla sorellina. E siamo arrivati alle nomination della trentasettesima puntata del GF Vip 5. Si tratta di un televoto con eliminazione, quindi lunedì un Vip abbandonerà la Casa.

I Vipponi hanno pescato i piramidali per stabilire chi ha nominato in palese e chi in confessionale. I due finalisti Dayane e Pierpaolo non hanno fatto la nomination, ma hanno avuto comunque un ruolo importante: salvare uno dei due nominati dalla Casa. Tra Giulia e Alda, i finalisti hanno salvato ovviamente Giulia. I nominati sono Samantha e Alda. Queste le nomination nel dettaglio: