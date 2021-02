GF Vip, carezze a Dayane: l’incontro con l’ex suocera emoziona ma divide

Tante carezze per Dayane Mello al GF Vip stasera. Era inevitabile toccare l’argomento, il pubblico dei social avrebbe preferito che il dolore di Dayane non andasse in onda in prima serata ma forse era chiedere troppo. C’è una parte di pubblico infatti che segue solo le prime serate su Canale 5. Ma oltre a raccontare il grande dolore vissuto da Dayane e condiviso con gli altri concorrenti, Signorini ha organizzato anche delle sorprese per lei. A partire da quella degli ex concorrenti, che sono apparsi di fronte a lei in passerella per esprimere la loro vicinanza. In silenzio, ma un silenzio che ha parlato forte e chiaro.

Un’altra carezza è arrivata in Cucurio. Qui Dayane ha ricevuto un video di sua figlia con un disegno e poi la sorpresa di Simona, la mamma di Stefano Sala e sua ex suocera. Appena è apparsa nella scatola degli abbracci, Dayane è sembrava felice di vederla. Un volto famigliare di sicuro l’ha rincuorata in questo momento di dolore. Le due si sono subito abbracciate, ma c’è stata una frase della signora Simona che al pubblico non è molto piaciuta. Queste le parole sotto accusa: “Mi hai fatta arrivare qua, siamo partiti male ma dopo sei andata benissimo amore”. Secondo molti questa frase si poteva evitare: perché farle capire di aver commesso errori a inizio percorso, in questo momento?

La signora Simona ha fatto di sicuro riferimento ad alcune dichiarazioni della Mello dei primi mesi, in cui non ha parlato benissimo della famiglia Sala. Ma secondo i fan non era il momento giusto per parlargliene. La signora Simona avrebbe dovuto solo dare forza e affetto a Dayane, ma alla fine lo ha fatto. Dayane ha ringraziato l’ex suocera anche per essere in contatto con suo fratello Juliano e per tutto ciò che fa per Sofia. La signora Simona le ha quindi detto che la piccola ha parlato con il nonno che è in Brasile e che manca molto a sua figlia, pure se Sofia vuole che torna vincitrice. Tra le due donne c’è stato uno scambio di affetto molto toccante, anche il fatto che la mamma di Stefano le abbia detto che quando tornerà a casa verrà coccolata è piaciuto molto.

Sui social si sono emozionati e commossi tutti, c’è stata una piccola vena polemica ma subito messa a tacere dalla maggior parte degli utenti. Perché era chiaro che Dayane fosse contenta di questa sorpresa e altrettanto la signora Simona. Le due hanno evidentemente avuto delle discussioni in passato, era evidente ed è cosa nota. Ma è tutto passato: “Siamo tutti con te, non sei sola. Io ti guardo. Qualsiasi scelta tu fai noi siamo con te”, le ha detto la mamma di Sala. Le ha quindi detto che appoggeranno qualsiasi sua scelta, sia che decida di proseguire sia che decida di uscire.

Dayane ha chiesto cosa vorrebbe sua figlia, ma Sofia pare sia stata categorica: “Mamma mi manca ma deve vincere”. Quindi è probabile che Dayane trovi la forza di continuare questo viaggio anche nelle parole di sua figlia, oltre che negli abbracci dei suoi compagni d’avventura. Infine, Alfonso ha voluto dare un’ultima carezza alla Mello. Quella del pubblico: hanno mostrato quindi un video con alcuni tweet pieni di affetto per lei di questi giorni. Dayane ha quindi ricevuto tutto l’affetto possibile stasera e le è spuntato anche un sorriso, luminoso come quelli che ha sempre mostrato prima della perdita dell’amato fratello Lucas.

Siamo partiti male ma poi sei andata benissimo

Davvero non c'è la fanno a lasciar perdere il gioco almeno per un po' #GFVIP — 50SfumatureD'ansia (@SangueOssaAnima) February 5, 2021